تتطلع كـــوريا الجنوبية لإنشاء قطار ينقل الركاب بسرعة تفوق سرعة الصوت. وكشف مسؤولون في العاصمة سيئول أن وسيلة النقل الجديدة ستتمكن من نقل المسافرين بسرعة تصل إلى 620 ميلاً في الساعة، وهو ما سيعـــمل على تقليص أوقات الرحلات، بشكل جذري

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أنه سيجري تشغيل القطار داخل «أنبوب منخفض الضغط»، وفي حال نجاح تلك الإجراءات التطويرية، فإنه يمكن السفر في نطاق يتجاوز سرعة القطارات التقليدية، إذ تصل سرعة القطار الأسرع في العالم حالياً إلى نحو 268 ميلاً في الساعة.

وقال معهد أبحاث السكك الحديدية في كوريا الجنوبية: تحدونا الآمال بإيجاد قطار بسرعة البرق في المستقبل العاجل، وتحقيقاً لهذه الغاية، فإننا سنتعاون مع معاهد متخصصة وجامعة هانيانغ للتحقق من جدوى مختلف التكنولوجيات المرتبطة بالمشروع، وذلك على امتداد السنوات الثلاث المقبلة.