أجرت شركة نسيج كورية جنوبية تجربة سريرية لملابس تولد الحرارة، ابتكرتها لمساعدة مرضى السكري على الحفاظ على مستوى السكر في دمهم. وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن شركة «ري تيند كوربورشن» طورت ملابس تولد الحرارة، مصنعة من قماش يطلق عليه «تيمب أب»، وجعلت اثنين من مرضى السكري يرتديان الملابس لنحو 3 أشهر

وخلص مستشفى سيسل إنترنال ميدسن، الذي أشرف على التجربة، ومقره سيئول، إلى أن التجربة أظهرت أن مستويات الهيموغلوبين الغليكوزيلاتي انخفضت بنحو 102 بالمئة. وبالنسبة إلى الأشخاص غير المصابين بمرض السكري، تراوح مستوى الهيموغلوبين الغليكوزيلاتي لديهم ما بين 4 و6 بالمئة. ويشار إلى أن الأشخاص المصابين بمرض السكري يجب أن يحافظوا على مستوى الهيموغلوبين الغليكوزيلاتي عند أقل من 605 بالمئة.

وقال مدير مستشفى هونغ كوان سو إنه كان واثقا من أن الملابس التي تولد الحرارة سوف تساعد مرضى السكري على السيطرة بصورة أفضل على مستويات السكر لديهم. وأضاف «المرضى قالوا إن حالتهم العامة أفضل بعدما أصبحت أجسادهم أكثر دفئا». وقال لي كيو سانج، مدير شركة «ري تيند» إن الشركة سوف تستمر في إجراء الاختبارات السريرية.

وأضاف أنه تم التوصل إلى أن قماش «تيمب أب» يساعد المرضى في علاج أمراض السكري والغدد الصماء والمتعلقة بالقلب بشكل أفضل، وذلك بعد الاختبارات التي أجريت على مدار العامين الماضيين. ويجري حاليا مستشفى أنام بجامعة كوريا تجربة سريرية باستخدام ملابس تولد الحرارة للأشخاص الذين يعانون من الآلام في الظهر. وقال نائب مدير المستشفى لي سانج هيون إنه من الصعب التعليق على كفاءة القماش حاليا لأن التجربة السريرية لم تنته بعد.