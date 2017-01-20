ونشر موقع «ديلي مايل» البريطاني تجربة الصحافي جيمس درابر، 36 عاماً، حيث كان يستخدم تقويماً للأسنان شبيهاً بـ«السكة الحديدية» خلال فترة التسعينات، ولكن أسنانه تحركت من مكانها مرة أخرى، مفسدةً بذلك فترة علاج 18 شهراً.

وأثناء بحثه عن الابتكارات الجديدة في مجال طب الأسنان التجميلي لحل مشكلة أسنانه بشكل مريح وغير مكلف مادياً، استطاع أن يعثر على جهاز جديد نسبياً يعمل على تقويم الأسنان بسرعة فائقة، مقللاً فترة العلاج عن طريق دفع وسحب الأسنان في وقت واحد.

وتبدأ تكلفة العملية من حوالى 1200 دولار وتستمر لمدة ستة أسابيع فقط، وتكاد تخلو من الألم، كما تُعد بديلاً عن الكسوات الخزفية للأسنان والتقويم الثابت. ومن أجل التحقق من الأمر، حجز موعداً في إحدى العيادات في هامرسميث في لندن، حيث قال له الطبيب أن مقوّم «إنمان» للمرضى الذين يعانون من ازدحام بسيط في الأسنان الأمامية، هو الأسرع والأرخص والعلاج الأفضل لهم.

وهذا التقويم يتميز بإمكانية إزالته خلال تناول الطعام أو تنظيف الأسنان، كما يمكن جدولة الحد الأدنى لساعات ارتدائه وهي 16 ساعة، حول ساعات العمل من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساء مثلاً، بالإضافة إلى إمكانية خلعه عند المناسبات المهمة، مثل اجتماعات العمل أو مقابلة أحد العملاء البارزين.

وتتضمن العملية أشعة سريعة للأسنان للتحقق من صحتها، يليها أخذ مقاسات الأسنان لصنع القوالب اللازمة لصناعة الجهاز، ثم تُبرد الأسنان لإتاحة مساحة كافية لها للحركة.

يذكر أنه تم إطلاق هذا الجهاز في العام 2001، وخضع أكثر من 300 ألف مريض للعلاج بواسطته، منهم 200 ألف في المملكة المتحدة وحدها.