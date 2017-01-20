واضاف اية الله العظمى السيد علي الخامنئي في هذه الرسالة، انه يمكن اعتبار كل من فترة الشباب ومرحلة الطالب الجامعي كقوه دافعة تساعد الانسان على نيل القيم السامية، وفضلا عن ذلك فانكم تتميزون بميزة الحضور في منظومة الجمعيات الاسلامية بإعتبارها منظومة مؤثرة.

و تابع سماحته قائلا ان الحجه قد القيت عليكم والمتوقع منكم ايها الاعزاء عملا يفوق بناء الذات علميا ودينيا واخلاقيا الا وهو ان تؤثروا على المجتمع الذي تتواجدون فيه وتزيدوا بأقوالكم وأفعالكم من السائرين على النهج الالهي.

واضاف سماحته ان هذا يعد واجبا علينا جميعا في الحرب غير المتكافئة لجبهة الكفر والاستكبار ضد راية الاسلام الاصيل الخفاقة.

وتابع السيد الخامنئي: ان كل فرد يجب ان يصبح نبعا مباركا للمعرفة الاسلامية الصحيحة والصراط الالهي المستقيم.









