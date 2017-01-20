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رقم الخبر: 185276 تاريخ النشر: كانون الثاني 20, 2017 الوقت: 13:50 الاقسام: محليات  
قائد الثورة الإسلامية: الشباب والمرحلة الجامعية قوتان دافعتان للانسان لنيل القيم السامية
في رسالة الى الاجتماع السنوي الـ 51 لاتحاد الجمعيات الاسلامية للطلبة في اوروبا

قائد الثورة الإسلامية: الشباب والمرحلة الجامعية قوتان دافعتان للانسان لنيل القيم السامية

وجه قائد الثورة الاسلامية رسالة الى الاجتماع السنوي الـ 51 لاتحاد الجمعيات الاسلامية للطلبة في اوروبا، وصف فيها فترة الشباب والمرحلة الجامعية بأن كلا منهما يشكل قوة دافعه للانسان لنيل القيم السامية داعيا اياهم للتأثير في محيطهم وحث الناس حولهم بالأفعال والأقوال على سلوك النهج الالهي.

واضاف اية الله العظمى السيد علي الخامنئي في هذه الرسالة، انه يمكن اعتبار كل من فترة الشباب ومرحلة الطالب الجامعي كقوه دافعة تساعد الانسان على نيل القيم السامية، وفضلا عن ذلك فانكم تتميزون بميزة الحضور في منظومة الجمعيات الاسلامية بإعتبارها منظومة مؤثرة.
و تابع سماحته قائلا ان الحجه قد القيت عليكم والمتوقع منكم ايها الاعزاء عملا يفوق بناء الذات علميا ودينيا واخلاقيا الا وهو ان تؤثروا على المجتمع الذي تتواجدون فيه وتزيدوا بأقوالكم وأفعالكم من السائرين على النهج الالهي.
واضاف سماحته ان هذا يعد واجبا علينا جميعا في الحرب غير المتكافئة لجبهة الكفر والاستكبار ضد راية الاسلام الاصيل الخفاقة.
وتابع السيد الخامنئي: ان كل فرد يجب ان يصبح نبعا مباركا للمعرفة الاسلامية الصحيحة والصراط الالهي المستقيم.

 


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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