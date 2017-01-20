بدأ معهد أبحاث الطيران في روسيا العمل لإبداع طائرة تكاملية وفق تعبير مخترعيها.وسوف تستطيع الطائرة الجاري العمل على تصنيعها والتي تعمل بالغاز الطبيعي المسال أن تنقل ما يصل وزنه إلى 500 طن إلى قارات بعيدة.

وستودع حاويات السلع في جسم الطائرة وداخل جناحها للاستفادة القصوى من مساحتها. ومن هنا يسميها مخترعوها «الطائرة التكاملية».

وستستطيع الطائرة الإقلاع من المطارات العادية، ولكنها ستطير على ارتفاع غير عادي يتراوح بين 3 أمتار و12 مترا فوق سطح الأرض أو البحر وهي تستمد منهما المزيد من الدفع ما يزيد فاعليتها مع استهلاك أقل قدر من الوقود.