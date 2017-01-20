يصاب العديد من الأشخاص بالعدوى الفيروسية أو الإنفلونزا نتيجة التغيرات الموسمية التي تتسبب أيضاً في العديد من الأمراض مثل الحساسة، نزلات البرد، السعال، الام الحلق.. والكثير من الأشخاص لا يعلمون الفرق بين نزلات البرد والإنفلونزا

في الواقع تعتبر نزلات البرد عدوى فيروسية تصيب الأنف والحنجرة بنسبة كبيرة، وعكساً للإعتقاد الشائع فإن درجات الحرارة المنخفضة لا تتسبب في نزلات البرد، بل بسبب انتقال الفيروسات عن طريق الهواء أو الإتصال الجسدي بالشخص المصاب، وغالباً ما تصيب الحلق والأنف وبطانة الفم ويمكن أن تستمر العدوى لمدة تصل إلى 14 يوماً.

في حين أن الزكام عبارة عن عدوى تصيب الجهاز التنفسي من الأنف، الحلق، الرئتين خاصة في فترة بين نوفمبر وأبريل، تنتشر فور ملامسة الأشخاص المصابين أو بسبب برودة الطقس؛ ومن أعراضه: الصداع، القشعريرة، السعال، الحمى، فقدان الشهية، آلام في الجسم.

إليكم هذه الوصفة الطبيعية لعلاج نزلات البرد والانفلونزا، كما أن هذه الوصفة ستشعرك بالتحسن من الاستهلاك الأول:

المكونات: بصلة متوسطة الحجم، كأسين من الماء (400 مل)، عصير الليمون، ملعقتين من العسل (15 غراما).

طريقة الإعداد:

قشروا البصل وقطعوه إلى قطع ثم اسلقوها في الماء لـ 15 عشر دقيقة، ارفعوها عن النار لمدة 5 دقائق ثم أضيفوا العسل وعصير الليمون، يستهلك هذا الشراب 3 مرات في اليوم الواحد.