يعتبر التقدم في السن هاجس يراود كل الفتيات حيث يخشين على جمالهن من الذبول، وعلى الرغم من عدم وجود تقنية فعالة تحد من تاثيرات كبر السن على البشرة، ألا انه توجد بعض النصائح التي من شانها أن تحد من تراجع جمالك وجاذبيتك

لكي تحصلي على بشرة مرنة خالية تقريبا من علامات تقدم سن البشرة اليك بعض النصائح للسيدات فوق سن الأربعين للظهور بطلة رائعة بدون اللجوء لعمليات التجميل ذات الأسعار الباهظة.

1- تجنب أشعة الشمس المباشرة: على الرغم من غياب الشمس معظم أيام الشتاء إلا أن التعرض لأشعتها لفترات طويلة بدون كريم واقي من أشعة الشمس الضارة من شأنه أن يقلل من مستوى «الكولاجين» المسؤول عن إكساب البشرة المرونة والنضارة.

2- الحصول على قسط كاف من النوم: خلال روتين حياتنا المزدحم بالمشاغل والمسؤوليات، يصبح الحصول على قسط كاف من النوم أمرا صعبا فنادرا ما تحصل السيدات خاصة على 7 ساعات متواصلة من النوم، لذا إذا كان هدفك الظهور بطلة أكثر شبابا وحيوية فأحرصي على النوم لمدة لا تقل عن 8 ساعات كاملة، فالجسم يعيد الخلايا خلال النوم.

3- احرصى على ترطيب بشرتك: تتعرض البشرة يوميا لدرجات حرارة متباينة الأمر الذى قد يصيب البشرة بالجفاف خاصة خلال فصل الشتاء، لذا حافظى على ترطيب بشرتك بالكريم المناسب لها مرتين يوميا على الأقل.

4- اتباع نظام غذاء صحى: يؤثر كل ما تتناوليه بشكل مباشر على جمالك فتناول الطعام الصحي قليل السعرات الحرارية يساعد على الحفاظ على بشرتك شابة وفي أبهى حالتها، فالأطعمة ذات السعرات الحرارية المرتفعة وخاصة من السكريات تسبب في تحطيم خلايا الكولاجين والمعروفة بدورها في الحفاظ على بشرتك مشدودة.

5- استخدام غسول البشرة المناسب: تستخدم الكثير من السيدات الصابون عند تنظيف وجهوهن، ولكن ما لا تعرفه معظمهن أن الصابون يفقد البشرة الزيوت الطبيعية التي تغذيها مما يتسبب في جفاف الوجه وشحوبه، لذا عليك تنظيف بشرتك بغسول البشرة يوميا وخاصة قبل النوم لمنع تراكم البكتريا على البشرة مكونة الحبوب والرؤوس السوداء.