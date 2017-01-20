استقبل نائب وزير ورئيس إدارة الغذاء والدواء في إيران «رسول ديناروند» نائب وزير الصحة البلاروسي «ويجسلاو شيلو» والوفد المرافق له المتكون من رئيس جامعات والسفير البلاروسي في طهران وبحث معه القضايا الثنائية المتعلقة بالطب والعقاقير في كلا البلدين .

وفي هذا الاجتماع رحب رسول ديناروند بنائب وزير الصحة البلاروسي والوفد المرافق له وأوضح هيكل وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء والمهام التنظيمية لهذه المنظمة في إيران .

وفي نفس الوقت قد أوضح نائب وزير الصحة البلاروسي هيكل وزارة الصحة لبلاده والمهام التنظيمية المنوطة إليها .

وقد أكد الجانبان خلال هذا الاجتماع على تمتين العلاقات الثنائية وتفعيل التعاون بين البلدين في مجال العقاقير وتبادل المعلومات والتكنولوجيا والخبرات مع بعضهما البعض.