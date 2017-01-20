وأصدر قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي حكماً عين بموجبه الدكتور علي اكبر ولايتي رئيساً للجنة المؤسسة في جامعة "آزاد" الاسلامية.

ونوه قائد الثورة في هذا الحكم الى انه بالنظر الى رحيل رئيس اللجنة المؤسسة ولجنة امناء جامعة "آزاد اسلامي" (آية الله هاشمي رفسنجاني) وبالنظر الى ضرورة الاسراع في انتخاب شخص يتولى هذه المهمة، أعين السيد الدكتور علي اكبر ولايتي الذي هو عضو من اعضاء اللجنة، رئيسا للجنة المؤسسة لجامعة "آزاد" الاسلامية، لكي لايحدث عدم تعيين شخصا يتولى هذه المهمة، فجوةً في تنفيذ قانون شؤون الجامعة.

ودعا سماحته اعضاء اللجنة المؤسسة ولجنة الامناء والمجلس الثقافي الاعلى للثورة للتعاون بغية تكميل اعضاء اللجنة المؤسسة ولجنة والأمناء في جامعة "آزاد" الاسلامية.