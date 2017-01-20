أعلن الاتحاد اللبناني لكرة السلة استضافة البلاد لبطولة آسيا للرجال في أغسطس/آب المقبل.

ويأتي الاعلان بعدما رفع الاتحاد الدولي حظرا كان مفروضا على استضافة لبنان وأنديتها لأي بطولات دولية أو اقليمية بداعي التدخل الحكومي في شؤون اللعبة.

وستشارك استراليا ونيوزيلندا في هذه البطولة بعد انضمامهما الى الاتحاد الآسيوي مؤخرا.

وبذلك بات لبنان ثاني بلد عربي يستضيف البطولة القارية بعد قطر.