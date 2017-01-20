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رقم الخبر: 185269 تاريخ النشر: كانون الثاني 20, 2017 الوقت: 13:41 الاقسام: رياضة  
لبنان تستضيف بطولة آسيا لكرة السلة

لبنان تستضيف بطولة آسيا لكرة السلة

أعلن الاتحاد اللبناني لكرة السلة استضافة البلاد لبطولة آسيا للرجال في أغسطس/آب المقبل.

ويأتي الاعلان بعدما رفع الاتحاد الدولي حظرا كان مفروضا على استضافة لبنان وأنديتها لأي بطولات دولية أو اقليمية بداعي التدخل الحكومي في شؤون اللعبة.

وستشارك استراليا ونيوزيلندا في هذه البطولة بعد انضمامهما الى الاتحاد الآسيوي مؤخرا.

وبذلك بات لبنان ثاني بلد عربي يستضيف البطولة القارية بعد قطر.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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