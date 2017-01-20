اكد وزير الثقافة والارشاد الاسلامي رضا صالحي اميري اهمية موسم الحج المقبل وقال لدينا سبعة شروط يتعين على الجانب السعودي قبولها لايفاد حجاجنا الى الديار المقدسة.

اكد وزير الثقافة والارشاد الاسلامي رضا صالحي اميري اهمية موسم الحج المقبل وقال لدينا سبعة شروط يتعين على الجانب السعودي قبولها لايفاد حجاجنا الى الديار المقدسة.

ولدى لقائه المرجع الديني آية الله ناصر مكارم شيرازي قال صالحي اميري اليوم الخميس، ان وزير الحج السعودي دعا ايران للمشاركة في موسم الحج القادم,

واضاف وزير الثقافة والارشاد الاسلامي، ان السياسة العامة للدولة تذهب الى المشاركة في موسم الحج لكننا لدينا سبعة شروط لانجاز ذلك.

واكد صالحي اميري انه نظرا للدعوة الموجهة لايران لزيارة السعودية سيقوم وفد باطلاع الجانب السعودي على شروط ايران السبعة، وقال ان محور هذه الشروط للجانب السعودي هي الحفاظ على كرامة الحجاج وامنهم وحقوق شهداء منى وسياسات قائد الثورة الاسلامية في مجال الحج.

واوضح وزير الثقافة: لو قبل السعوديون بهذه الشروط سنقوم بتفويج الحجاج الى الديار المقدسة ودون ذلك سننتظر راي الجهات العليا في هذا القضية.

من جانب آخر اكد المرجع الديني اية الله جعفر سبحاني علي السعوديين بان يكفوا عن التحريض ضد الشيعة وايران، والحفاظ علي امن وكرامة الحجاج الايرانيين اثناء مناسك الحج.