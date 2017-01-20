أصدر قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى الامام السيد علي الخامنئي بيانا عبر فيه عن اسفه لحادثة مبنى "بلاسكو" المؤلمة التي راح ضحيتها عشرات من المواطنين الايرانيين بينهم رجال إطفاء.

أصدر قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى الامام السيد علي الخامنئي بيانا عبر فيه عن اسفه لحادثة مبنى "بلاسكو" المؤلمة التي راح ضحيتها عشرات من المواطنين الايرانيين بينهم رجال إطفاء.

وقال قائد الثورة: ان الحادثة المؤلمة التي وقعت اليوم من انهيار مبنى وسط طهران بفعل حريق نشب فيه أمر يبعث على الاسف والقلق العميقين.

وأشاد بشهامة وتضحيات رجال الاطفاء ومخاطرتهم بحياتهم لإنقاذ حياة الناس، وإيفاؤهم بتعهداتهم وواجباتهم.

واكد على ضرورة ان تتركز جميع الجهود الآن في سبيل انقاذ المحاصرين تحت الانقاض، ومن بعدها التحقيق في أسباب الحادثة في المرحلة الثانية.

وطلب من جميع المسؤولين ان يواصلوا الجهود المبذولة ويعملوا بواجباتهم.