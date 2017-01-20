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رقم الخبر: 185245 تاريخ النشر: كانون الثاني 19, 2017 الوقت: 23:05 الاقسام: محليات  
الرئيس روحاني: رجال الإطفاء ضحوا بأنفسهم من أجل إنقاذ المواطنين

الرئيس روحاني: رجال الإطفاء ضحوا بأنفسهم من أجل إنقاذ المواطنين

عزا رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الشيخ حسن روحاني الشعب الايراني على حادث انهيار مبنى بلاسكو بعد تعرضه لحريق وادى الى سقوط عدد من الشهداء من رجال الأطفاء.
عزا رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الشيخ حسن روحاني الشعب الايراني على حادث انهيار مبنى بلاسكو بعد تعرضه لحريق وادى الى سقوط عدد من الشهداء من رجال الأطفاء الذين حاولوا انقاذ من كان في المبنى والسيطرة على آثار الحريق.

أن الرئيس روحاني أشاد بالبطولة التي شاهدها الشعب الايراني من قبل رجال الأطفاء، مؤكدا أن رجال الأطفاء قاموا اليوم بتقديم ملحمة كبرى علمت الايرانيين معاني الفداء والتضحية وأحرقت القلوب بعد استشهاد عدد منهم في سبيل انقاذ أرواح الايرانيين.

وأعرب روحاني عن حزنه العميق وتعاطفه من اسر الشهداء الذين سقطوا في هذا الحادث، معتقدا أن شهداء الأطفاء قد ضحوا بأنفسهم من أجل الشعب الايراني.

كما أشاد رئيس الجمهورية بما قامت به جميع الوحدات المعنية الأخرى كالمسعفين والأطباء وقوات الشرطة الذين تعاونوا جميعا من أجل مساعدات الجرحى والمصابين، داعيا الله تعالى أن يرحم الشهداء الذين سقطوا في هذه الحادثة الأليمة.

 

 
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