ندّد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بالجرائم المرتبكة ضد المسلمين في بورما.

واشار ظريف في كلمته خلال الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي، اشار الي حرمان المسلمين الروهينغا في بورما من حقوق المواطنة، والتمييز المنظم والعنف والكراهية الواسعة التي تمارس ضدهم؛ داعيا الي اتحاد العالم الاسلامي في الدفاع عن المسلمين في بورما لكونه مسؤولية جميع الدول المسلمة.

وفيما انتقد سكوت وسائل الاعلام العالمية حيال وضع المسليمن الروهينغا، اعرب وزير الخارجية الايراني عن اسفه من عدم تناقل الاعلام العالمي في عناوينه الصور المروّعة التي تظهر مأساة المسلمين في هذا البلد حيث الاطفال الغرقي علي شاطئ البحر في بورما.

كما انتقد ظريف عدم اهتمام المجتمع الدولي لهذا الملف، مطالبا الامم المتحدة بالتركيز علي الازمة التي تسببت بشكل عملي في حرمان شعب باكمله من حقوقه الاولية في الجنسية والمواطنة .

ودعا وزير الخارجية الايراني الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي الي توظيف كافة الامكانات للضغط علي الحكومة البورمية بمنح حقوق المسلمين الروهينغا في هذا البلد.

واشار ظريف الي الخطوات الايجابية في سياق الديمقراطية التي اتخذتها الحكومة في روميا؛ مؤكدا ان جيمع الشعب البورمي بمن فيهم المسلمين يجب ان ينعموا بهذه الاجراءات.

وشدد وزير الخارجية الايراني علي ضرورة ايصال المساعدات الانسانية، ومن دون اي عراقيل، الي المسلمين الروهينغا؛ مبينا ان هذه المساعدات يجب ان تشمل كافة هؤلاء المسلمين بمن فيهم الذين يقطنون في بورما وايضا الذين اجبروا علي ترك منازلهم واللجوء الي دول الجوار.

و وصل ظريف الي العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم الخميس بعد زيارته لسويسرا حيث مشاركته اعمال منتدي الاقتصاد العالمي في دافوس.