انهار مبنى بلاسكو التجاري وسط طهران جراء حريق ضخم اندلع صباح اليوم الخميس.

وانهار المبنى المؤلف من 17 طابقا فجأة بالكامل، بينما كان رجال الاطفاء يحاولون اخماد الحريق ولم يتضح بعد عدد رجال الاطفاء والانقاذ الذين حوصروا تحت الانقاض.

وفي وقت سابق اعلن المتحدث باسم هيئة المطافي جلال ملكي صباح الخميس، أن 200 رجل اطفاء من 10 مراكز بالعاصمة، يشاركون في عمليات اخماد الحريق .

وبيّن أن الحريق نشب في الطابق الثامن وسرى للطوابق العلوية، وتصاعدت اعمدة الدخان من المبنى التجاري الكبير الذي يحوي معارض ومشاغل الالبسة.

هذا واعرب الرئيس الشيخ حسن روحاني عن اسفه لحادث الحريق وانهيار مبنى بلاسكو في طهران اليوم الخميس، والذي اسفر عن استشهاد واصابة عدد من رجال الاطفاء والمواطنين؛ فيما اصدر امرا الى وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي بدراسة ومتابعة اسباب الحادث فورا.

واوعز الرئيس روحاني ايضا الى وزير الداخلية باتخاذ اجراءات فورية لمتابعة وضع المصابين والتعويض عن خسائر المتضررين من قبل الجهات المسؤولة.

واندلع حريق في مبنى بلاسكو بطهران صباح اليوم الخميس ما ادى الى انهياره اثر اتساع نطاق الحريق؛ وبحسب اخر الانباء فقد اسفر الحادث عن اصابة 70 شخصا، نقل 23 منهم الي المستشفى لشدة جراحاهم فيما افادت انباء عن استشهاد 30 من رجال الاطفاء.

كما حضر رئيس بلدية طهران في مكان الحادث لقيادة عمليات الانقاذ.

هذا و أفادت مصادر عن احتمال استشهاد عدد من رجال اطفاء في انهيار مبنى بلاسكو التجاري وسط طهران، بعد نشوب النيران فيه منذ صباح الخميس. كما زار عدد من كبار المسؤولين مكان الحادث و على رأسهم نائب رئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري و وزير الصحة حسن هاشمي.

من جانبه أكد رئيس غرفة المحلات التجارية الايرانية علي فاضلي، أن 600 محل ومشغل خياطة في مبنى بلاسكو التجاري في طهران، الذي أنهار ظهر يوم الخميس بعد ما اشتعلت فيه النار صباحا.

وأوضح فاضلي في حديث لوكالة فارس، أن الخسارة المالية جراء انهيار المبنى كبيرة جدا، غير أنه لايتسنى تقديرها في الوقت الحالي.

ولفت الى أن الطابق الاول والثاني يضم محلات بيع الالبسة والادوات الرياضية، فيما بقية الطوابق يضم مشاغل خياطة الالبسة، وقد تعرضت لخسائر فادحة على اعتاب حلول عيد النوروز (۲۱ اذار/مارس).

واكد أن جميع المحلات التجارية كانت تزاول العمل تحت مظلة اتحاد الالبسة والخياطة والادوات الرياضية.