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رقم الخبر: 185239 تاريخ النشر: كانون الثاني 19, 2017 الوقت: 13:42 الاقسام: محليات  
عراقجي : لن نحتمل قتل المسلمين في اي مكان

عراقجي : لن نحتمل قتل المسلمين في اي مكان

انتقد مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية سيد عباس عراقجي الاحداث الكارثية في بورما حيث قتل المسلمين الروهينغا.

 انتقد مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية سيد عباس عراقجي الاحداث الكارثية في بورما حيث قتل المسلمين الروهينغا؛ مؤكدا 'نحن لا نحتمل قتل المسلمين في اي مكان ومطالبنا من الحكومة البورمية هو السيطرة علي الوضع والحؤول دون الجرائم ضد المسلمين'.

وفي تصريح لمراسل ارنا، اوضح عراقجي الذي يزور العاصمة الماليزية كوالالمبور للمشاركة في الاجتماع الطارئ لكبار خبراء دول التعاون الاسلامي، والذي يبحث ازمة المسلمين الروهينغا في بورما فضلا عن الوضع في فلسطين، قائلا ان منظمة التعاون الاسلامي وبعد تعرض المسلمين في بورما للاحداث الكارثية التي خلفت خسائر فادحة، قررت علي عقد اجتماع طارئ بهذا الخصوص.
وتابع، وبدورها رحبت الجمهورية الاسلامية الايرانية بهذا الاجتماع الطارئ الذي يهدف الي معالجة وضع المسلمين الروهينغا الذين يقتلون خلال الاشتباكات مع البوذيين في بورما.
ونفي عراقجي ان تعود هذه الاشتباكات الي جذور مذهبية؛ مؤكدا في الوقت نفسه ان الموضوع الاهم في هذا الخصوص هو مقتل المسلمين في تلك المنطقة.
ولفت عراقجي الي ان الهدف من عقد الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الاسلامي يكمن في تضامن العالم الاسلامي مع المسلمين الروهينغا في بورما.
واردف مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، 'مطالبنا من الحكومة البورمية هو السيطرة علي الوضع وتوفير الظروف المناسبة للمسلمين بمنحهم حقوق المواطنة وحل مشاكهلم'.
وفي جانب اخر من تصريحاته، تطرق عراقجي الي القضية الفلسطينية؛ مبينا ان المعهود في منظمة التعاون الاسلامية ومنذ انطلاق هذه المنظمة هو مناقشة الوضع الفلسطيني في كافة اجتماعاتها؛ ذلك ان السبب الرئيس في تاسيس منظمة التعاون الاسلامي يعود الي موضوع القدس الشريف وفلسطين.
ونوّه مساعد وزير الخارجية، ان اجتماع كوالالمبور والي جانب موضوعه الرئيسي الذي يختص بالمسلمين في بورما، سيبحث آخر المستجدات علي الساحة الفلسطينية، والاعلان موقف الدول الاسلامية في الدفاع عن الشعب الفلسطيني والقدس الشريف.

 
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