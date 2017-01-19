انتقد مساعد وزير الخارجية للشؤون الاوروبية والامريكية مجيد تخت روانجي المواقف الاخيرة لبعض المسؤولين في بريطانيا، مؤكدا ان اي تقدم في العلاقات بين طهران ولندن يجب ان يتم في اطار المصالح الثنائية وعلي اساس الاحترام المتبادل.

وفي تصريح له خلال اللقاء مع مساعد وزير الخارجية البريطاني لشؤون الشرق الاوسط وافريقيا 'توبياس الوود' في طهران، طالب تخت روانجي بتنفيذ دقيق للتعهدات المبرمة في اطار خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) من قبل جيمع الدول الاعضاء في مجموعة 5+1.

و وصف مساعد وزير الخارجية للشؤون الاوروبية والامريكية المواقف الاخيرة لبعض المسؤولين في بريطانيا بأنها تتعارض ومسار التقدم، في اطار التفاهمات السابقة، للعلاقات بين البلدين.

من جانبه، اكد مساعد وزير الخارجية البريطاني، في هذا اللقاء، علي سياسة بلاده حيال تنمية العلاقات مع ايران؛ مشيرا الي تعهد لندن في تنفيذ خطة العمل المشترك بشكل تام.

واضاف الوود، ان 'بريطانيا تعمل علي رفع سوء الفهم وازالة العقبات في مسار العلاقات الثنائية بين طهران ولندن'.