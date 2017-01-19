وفي كلمته امام حشد من الضباط في مدينة كرمانشاه ( غرب البلاد) اشار شريف الى مؤامرات الاستكبار العالمي ضد الاسلام والثورة الاسلامية وقال ان جماعة داعش هي صنيعة اميركا واستطاعت ان تهدد امن اوروبا وفي الوقت الذي يشهد قلب اوروبا عمليات ارهابية فان الارهابيين التكفيريين لم يوفقوا للقيام باعمال تخريبية في ايران رغم المؤامرات المختلفة .

واوضح شريف ان على المسؤولين ان يعرفوا قدر هذا الامن والحضور الشعبي في الساحة وقال لا تجد مكانا في العالم مثل ايران يستطيع مسؤوليه من اداء مهامهم بمنتهى الامن والاستقرار.

ولفت المتحدث باسم الحرس الثوري ان الهدف الرئيسي للعدو هو بث الفرقة وخلق هوة مزيفة بين الشعب والمسؤولين واضاف ان على الاعداء ان يعلموا ان الشعب الايراني صامد امام مؤامراتهم وذلك بالاعتماد على ثقافته القرانية وتمسكه باهل البيت عليهم السلام واطاعته لاوامر قائد الثورة الاسلامية .

واعلن مسؤول العلاقات العامه للحرس الثوري الايراني رمضان شريف ان تاريخ الاستعمار الاميركي مليء بالمؤامرات المختلفة ضد الجمهورية الاسلامية الايراني وتساءل قائلا باي وجه تتحدث اميركا عن التعاطي مع ايران؟