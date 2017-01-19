حذّر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي اكبر صالحي، من مغبة تنفيذ تهديدات الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب بتمزيق الإتفاق النووي.

وقال صالحي، في حوار أجرته معه قناة الجزيرة: انه في حال تمزيق ترامب للإتفاق النووي فاننا سنعيد برنامجنا بشكل يصدم الاميركيين، وأضاف: إن ايران لن تكون البادئة في نقض الإتفاق النووي، كما انها غير مستعدة لأي تعديل أو نقاش للإتفاق النووي.

وشدد، انه على واشنطن أن تقبل الإتفاق النووي كما هو أو أن ترفضه وتتحمل المسؤولية.

ووصف موقف الرئيس الاميركي المنتخب ترامب من الإتفاق النووي بأنه سلبي و(لانأخذه على محمل الجد).

في السياق ذاته قالت هيلجا اشميد الأمينة العامة لإدارة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بروكسل: إن فريق السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لديه فهم خاطئ للإتفاق النووي الإيراني ولا يدرك أنه ليس قابلا لإعادة التفاوض واضافت عن الإتفاق الذي توسط فيه الاتحاد بين إيران والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين: يوجد سوء فهم بأنكم يمكنكم إعادة التفاوض على هذا الإتفاق. هذا لا يمكن عمله.

وأشارت إلى أن الإتفاق أيده أيضا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقالت: إنه إتفاق متعدد الأطراف لا يمكن إعادة التفاوض عليه بشكل ثنائي.

ويقول الاتحاد الأوروبي إنه على إتفاق كامل مع الصين وروسيا بشأن الحاجة إلى الإبقاء على الإتفاق الذي قد يفتح أيضا السوق الإيرانية بعد عقود من الحظر وهو احتمال ترحب به كل من طهران والشركات الأجنبية.

وقالت إيران أيضا إنها لن تعيد التفاوض على الإتفاق بعد أن قال ريكس تيلرسون، مرشح ترامب لمنصب وزارة الخارجية، إنه سيوصي (بمراجعة كاملة) للإتفاق. لكنه لم يصل إلى حد رفضه.





