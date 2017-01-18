أكد مساعد الشؤون الدولية لوزير الطرق وبناء المدن الايراني، أن قيمة صفقات شركة الخطوط الجوية الايرانية (ايران اير) لشراء 200 طائرة ركاب من شركات (ايرباص) و(بوينغ) و(ATR)، لم تتخط مبلغ 18 مليار دولار.

وأوضح أصغر فخرية كاشان، في حديث لوكالة أنباء فارس، أن عقد شراء 20 طائرة ركاب من شركة ATR الايطالية بات جاهزاً للتوقيع، لافتاً الى أن قيمة العقد تبلغ 400 مليون دولار. وأضاف: ان مندوبي شركة ATR قد أجروا مفاوضات مع طهران وعقد الشراء بات قيد التوقيع، الى أن تستكمل (ايران اير) إستصدار التصاريح الداخلية اللازمة.

وكانت شركة (ايران اير) قد أبرمت نهاية العام الماضي، عقداً نهائياً مع شركة (ايرباص) لشراء 100 طائرة ركاب من مختلف الطرازات، وتسلمت بموجبه طائرة واحدة من طراز A321 الأربعاء الماضي. كما أنها وقعت مع شركة (بوينغ) الأميركية صفقة، تتسلم بموجبها 80 طائرة.

وبيّن مساعد الشؤون الدولية لوزير الطرق وبناء المدن، أن (ايران اير) ستتسلم طائرتين أخريين من شركة ايرباص حتى 20 مارس/ آذار 2017.