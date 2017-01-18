توقع تقرير منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF)، ارتفاع الطلب المحلي على الغاز بين الدول الأعضاء في المنتدى من ألف إلى 1300 مليار مترمكعب بحلول عام 2040، وقال: ان إيران ستشهد أقوى طلب محلي يعقبها روسيا ومصر والعراق ونيجيريا.

وذكر المنتدى، في تقرير توقعات الغاز العالمية المعلن يوم الثلاثاء، ان الطلب على الغاز سيزيد بنحو 50 بالمئة بحلول عام 2040 وهو معدل نمو مماثل للذي تحقق على مدار الستة عشر عاماً الماضية.

ومنتدى الدول المصدرة للغاز منظمة حكومية تأسست في عام 2001 ومقرها في الدوحة ويضم في عضويته 11 دولة من أكبر الدول المنتجة للغاز في العالم ومن بينها إيران وقطر وروسيا، وتتحكم دول المنتدى في أكثر من 70 بالمئة من احتياطيات الغاز الطبيعي العالمية.

من جهة ثانية، قال محمد حسين عادلي الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز يوم الثلاثاء: ان تقلبات أسواق الغاز العالمية ستزداد حدة في الأعوام المقبلة إذا واصلت بيئة الأسعار المنخفضة عرقلة الاستثمارات في مشروعات جديدة.

وانخفضت الأسعار الآسيوية الفورية للغاز الطبيعي المسال هذا الأسبوع عن أعلى مستوياتها في عامين مع استئناف تشغيل مصانع في أنغولا وأستراليا مما عزز الإمدادات في سوق ضعيفة تضررت من الانقطاعات وارتفاع الطلب الموسمي.

وأوضح عادلي، لرويترز، خلال مقابلة في مقر المنتدى بالدوحة: (إذا استمر تراجع الاستثمارات على هذا المنوال، فسوف نواجه بعد خمسة أعوام وضعاً صعباً للغاية فيما يتعلق بتأمين الإمداد). وأضاف: (سيتسبب هذا في اضطراب السوق وسيؤدي لقفزة في الطلب ثم سيكون له تأثير على الأسعار).

واستكمل قائلاً: ان أسعار الغاز العالمية ستظل تحت ضغط في المدى المتوسط مع دخول طاقة إنتاجية إضافية في أستراليا والولايات المتحدة.