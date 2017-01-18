أكد مصدر مطلع أن ثمة احتمالاً قوياً أن تتولى شركة (شل) المتعددة الجنسيات، عملية تطوير حقل كيش الغازي الواقع بالخليج الفارسي.

وكانت شركة النفط الوطنية الايرانية، أبرمت مع شركة (شل) مذكرة تفاهم لإجراء الأخيرة دراسات على حقلي النفط آزادكان الجنوبي ويادآوران ( كلاهما جنوب غرب) وكيش الغازي في بداية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وحول هذا الموضوع، أوضح المصدر المطلع، في حديث لوكالة أنباء فارس، أن ثمة احتمالاً قوياً لترسية مشروع تطوير حقل آزادكان الجنوبي لشركة (توتال) الفرنسية و(شل) في إطار كونسرتيوم يضم شركة محلية قوية، لافتاً الى أن مقدمات توقيع العقد قيد الإنجاز.

وأكد المصدر أيضاً، أن من المرجح أن تتولى شركة (شل) تطوير حقل كيش الغازي (تقدر احتياطاته بـ50 تريليون قدم مكعب)، ويبدو أن عقد تطويره سيوقع قبل عقد تطوير حقل آزادكان الجنوبي.