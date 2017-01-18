أكد رئيس الوزراء السوري عماد خميس، خلال استقباله مساء الثلاثاء في مقر إقامته بطهران، رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الايرانية غلام حسين شافعي، أكد على إعطاء دفع جديد للعلاقات السورية-الإيرانية المتميزة.

وأكد خميس ضرورة تنفيذ المشاريع المشتركة في القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية والحيوية، وقال: ان العلاقات السورية-الإيرانية متميزة منذ عشرات السنين والمطلوب منا الآن أن نعطيها دفعاً جديداً بتقديم المحفزات للقطاع الخاص في كلا البلدين باعتبار أن هذا القطاع أحد أهم روافع التنمية الاقتصادية. وأضاف: ان ما يزيد التحدي هو حجم التبادل التجاري المحدود الذي لا يرتقي إلى مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين.

بدوره، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الايرانية بأن للقطاع الخاص الايراني برنامجاً خاصاً للتعاطي مع سوريا، وقال: علينا أن نفكر معاً في كيفية إعادة إعمار سورية باعتبار أن أيران تملك نقاط قوة في مجال الخدمات الفنية والهندسية وكذلك الأمر في مجال الطاقة والنفط والغاز ولدينا إمكانيات يمكنها أن تدفع التبادل التجاري إلى مراحل متقدمة بين البلدين، ولكن ما نحتاجه أولاً هو تبادل المعلومات الخاصة لكل القطاعات الاقتصادية في سورية. وأضاف: انه من الضروري رسم خارطة الطريق للدخول في مرحلة إعادة الإعمار.

ولفت شافعي إلى أن زيارة الوفد الحكومي السوري برئاسة عماد خميس إلى إيران ستكون انطلاقة جديدة في العلاقات السورية-الإيرانية الراسخة، مبدياً استعداد الغرفة التجارية الايرانية لاستقبال ممثلي الشركات السورية في إيران وطلب تأسيس لجنة اقتصادية مشتركة بين غرف الصناعة والتجارة والزراعة في سورية وإيران.

ونوه الى أن الانتصارات الأخيرة التي حققها الشعب السوري تبعث على السرور والشموخ للشعبين، وقال: ان الشعب الايراني كله يتابع أخبار سوريا.. إننا نعتبر انتصارات الشعب السوري انتصارات لشعبي البلدين.

على صعيد آخر، دعا وزير الاتصالات السوري، علي الظفير، الى إنشاء شبكة الألياف الضوئية بين طهران وبغداد ودمشق، مؤكداً انها تشكل خطوة هامة ينبغي تنفيذها بعد القضاء على الارهاب.

وقال الظفير، خلال اللقاء مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني محمود واعظي، الثلاثاء: ان تدشين هذا المشروع الذي طرح في وقت سابق، سيؤدي الى تنمية التعاون بين الدول الثلاث. وأشار وزير الاتصالات السوري الى مبادرة ايران في تدشين المشغل الثالث للهواتف النقالة في بلاده، مؤكداً على الإسراع في تنفيذ هذا المشروع.

بدوره، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني، في اللقاء، ان تدشين المشغل الثالث للهواتف النقالة في سوريا سيصب في تعزيز التعاون الثنائي بين طهران ودمشق. وأكد واعظي على ضرورة النهوض بمستوى التعاون الثنائي، لافتاً في ذات السياق الى الجهود المشتركة في مجالات البريد والاتصالات واجراء الابحاث المشتركة بين البلدين.

هذا ودعا رئيس الوزراء السوري، عماد خميس، الشركات الايرانية الخاصة والعامة، للمساهمة في إعادة إعمار سوريا. جاء ذلك خلال اجتماع وزير الطاقة الايراني حميد جيت جيان ورئيس الوزراء السوري عماد خميس الذي أجرى زيارة رسمية لطهران.

وبحث خميس مع الوزير جيت جيان كيفية الاستفادة المثلى من الإمكانات المتوافرة لدى الجانب الإيراني في مجال الطاقة للمساهمة في سد حاجات القطاعات السورية من الطاقة. وأكد أن الحكومة السورية تبذل مساعي حثيثة لتأمين حوامل الطاقة للقطاعات الاقتصادية والانتاجية ولحاجة الشعب السوري، لافتاً إلى أن الحكومة اتخذت قرارات استثنائية لمعالجة كل العقود الإيرانية المتعثرة في سورية وإزالة العقبات التي تعترضها وتقديم التسهيلات حيال ذلك.

من جانبه، أكد وزير الطاقة الإيراني استعداد الحكومة الإيرانية للاستثمار في مجال الطاقة في سوريا والعمل على تشجيع القطاعات العامة والخاصة للعمل فيها، داعياً إلى توقيع اتفاقية طويلة الأمد في مجال الطاقة بين البلدين.