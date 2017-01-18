أعلنت الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية ان معرض بغداد الدولي سيشهد انطلاق المعرض الايراني التخصصي، وذلك في الثاني عشر من شهر شباط/ فبراير المقبل .

وقال مدير عام الشركة، هاشم محمد حاتم، أمس الأربعاء: ان شركة M&T الايرانية لتنظيم المعارض والمؤتمرات ستقوم وبالتنسيق مع شركته بتنظيم المعرض الايراني التخصصي على أرض معرض بغداد الدولي خلال شهر شباط/ فبراير والذي يستمر على مدى خمسة أيام. وأضاف: ان معرض بغداد الدولي سيشهد كذلك في شهر نيسان/ أبريل إقامة المعرض النوعي الرابع للكهرباء والذي تنظمه شركة مجد الأعمال وبالتعاون مع شركة المعارض والذي يستمر على مدى أربعة أيام.

ولفت المدير العام للمعارض والخدمات التجارية العراقية الى أن شركة الصقر الذهبي ستقوم بتنظيم معرض ومهرجان كربلاء المقدسة السابع للاقتصاد والإعمار والاستثمار على أرض معرض بغداد وبالتنسيق مع شركة المعارض وللفترة من الثلاثين من شهر نيسان/ أبريل ولغاية الثاني من شهر أيار المقبل.