  • الأربعاء ١٩ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الأربعاء , يناير 18, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 185230 تاريخ النشر: كانون الثاني 18, 2017 الوقت: 18:31 الاقسام: اقتصاد  
إنطلاق المعرض الإيراني التخصصي في بغداد الشهر المقبل

إنطلاق المعرض الإيراني التخصصي في بغداد الشهر المقبل

أعلنت الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية ان معرض بغداد الدولي سيشهد انطلاق المعرض الايراني التخصصي، وذلك في الثاني عشر من شهر شباط/ فبراير المقبل .

وقال مدير عام الشركة، هاشم محمد حاتم، أمس الأربعاء: ان شركة M&T الايرانية لتنظيم المعارض والمؤتمرات ستقوم وبالتنسيق مع شركته بتنظيم المعرض الايراني التخصصي على أرض معرض بغداد الدولي خلال شهر شباط/ فبراير والذي يستمر على مدى خمسة أيام. وأضاف: ان معرض بغداد الدولي سيشهد كذلك في شهر نيسان/ أبريل إقامة المعرض النوعي الرابع للكهرباء والذي تنظمه شركة مجد الأعمال وبالتعاون مع شركة المعارض والذي يستمر على مدى أربعة أيام.

ولفت المدير العام للمعارض والخدمات التجارية العراقية الى أن شركة الصقر الذهبي ستقوم بتنظيم معرض ومهرجان كربلاء المقدسة السابع للاقتصاد والإعمار والاستثمار على أرض معرض بغداد وبالتنسيق مع شركة المعارض وللفترة من الثلاثين من شهر نيسان/ أبريل ولغاية الثاني من شهر أيار المقبل.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0710 sec