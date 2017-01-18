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رقم الخبر: 185228 تاريخ النشر: كانون الثاني 18, 2017 الوقت: 18:08 الاقسام: اقتصاد  
إيران وهنغاريا تؤكدان على تنمية التعاون الزراعي

إيران وهنغاريا تؤكدان على تنمية التعاون الزراعي

بحث السفير الإيراني في هنغاريا مع وزير الزراعة الهنغاري، في اللقاء الذي جري يوم الثلاثاء في بودابست، الامكانيات التي يتمتع بها البلدان والسبل الكفيلة بتنمية التعاون الثنائي خاصة في الحقل الزراعي.

وأشار السفير غلام علي رجبي يزدي، خلال لقائه ساندرو فازيكس، الى الظروف المناخية في ايران وانخفاض هطول الأمطار وتأثيره السلبي على إنتاج المحاصيل الزراعية، قائلاً: ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تولي اهتماماً بالغاً للحيلولة دون هدر المياه والاستفاده من الطرق الحديثة للري، ونظراً الى تجارب هنغاريا في هذا المجال فانها ترغب في الاستفادة من تجاربها للاستفادة المثلى من الموارد المائية.

وقال السفير الإيراني، في هذا اللقاء، ان البلدين يمكن أن يتعاونا أيضاً في مجال مكافحة الآفات الزراعية ومعالجة آثار السموم الكيمياوية. وأشار إلى الاقبال العالمي على الأعشاب كبديل للأدوية الكيماوية، قائلاً: ان الشركات والجامعات الإيرانية ومنها جامعة شيراز ناشطة في هذا المجال وان الاستثمار في مجال إنتاج الأعشاب الطبية يمكن أن يكون أحد محاور تعاون البلدين.

من جانبه، أشار الوزير فازيكس إلى الزيارة التي قام بها مع رئيس الوزراء الهنغاري العام الماضي الى طهران، قائلاً ان بلاده ترغب في التعاون مع ايران ومستعدة لتبادل التجارب والخبرات بين البلدين.

وأشار الوزير الهنغاري إلى عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين في المستقبل القريب في بودابست، مؤكداً ان هذه اللجنة بإمكانها أن تمهد الأرضية للتعاون الثنائي في مختلف القطاعات ومنها الزراعية.

 
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