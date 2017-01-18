وذكر الموقع الالكتروني لمجلس الاتحاد الأوروبي، ان المجلس قرر خلال الاجتماع الذي عقده الأحد الماضي إلغاء الحظر عن الايراني ناصر باطني والشركات الايرانية: معلم للتأمين، وبتروبارس للإدارة والعمليات، وبتروبارس للهندسة والمصادر، وألمنيوم ايران، والغاز الطبيعي السائل الايراني، وهانستيك للملاحة والتجارة. كما ان المجلس شطب اسم بنك صادرات الايراني، وفرع بنك صادرات الايراني في لندن من قائمة الحظر.

وسبق لمجلس الاتحاد أن ألغى الحظر عن عدد من الشركات الايرانية. ووفقاً للحظر الذي فرضه الاتحاد عام 2012، وأول خطوة أقدم عليه تجاه الشركات التي فرض الحظر عليها هي قطع الاتصال بالشركات المتهمة بدعم ايران مالياً. كما ان الاتحاد منع كافة البنوك الأوروبية من التبادل المالي مع البنوك الايراني وحدد المستوى الذي لا تستطيع البنوك الأوروبية التعامل مع ايران وفقه.

وبدأ الاتحاد الأوروبي بفرض الحظر على الشركات الايرانية منذ عام 2012، وأدرج هذه الشركات في قائمة حظره.