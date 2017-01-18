أعلن المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية عن بدء إبحار السفن التابعة لها التي تحمل النفط نحو الموانئ الأوروبية.

وقال سيروس كيان ارثي: اليوم وبعد تسوية مشاكل التأمين والفئة والعلم والشهادات الدولية للسفن الإيرانية نشهد إنجازاً آخر من مكاسب الإتفاق النووي في مجال النقل البحري .وأضاف: ان السفن التابعة للشركة الوطنية للنفط استأنفت إبحارها في الموانئ الأوروبية بعد توقف خلال مرحلة الحظر. مصرحاً: أن إسبانيا تشكل أول محطة أوروبية لناقلات النفط الايرانية وأول سفينة تم إستئجارها من قبل إحدى الشركات النفطية الإسبانية الضخمة رست في ميناء (جسيراس) بهذا البلد مؤخراً، وعلى عكس الأخبار المنتشرة قامت هذه السفينة بتفريغ شحنتها من دون تأجيل وغادرت الميناء فوراً.

وأشار ارثي إلى أن شركة النفط الوطنية الإيرانية تخطط للتواجد الفعال والبناء في الأسواق الدولية والأوروبية، قائلاً: انها استأنفت إبحارها في الموانئ الأوروبية بما فيها الهولندية، كما تغادر حالياً سفينتان تابعتان لها إلى موانئ هذا البلد.

وقال ارثي: انه ونظراً لترحيب الدول الأوروبية باستئناف إبحار الأساطيل البحرية الايرانية في موانئها فسنشهد زيادة عدد المحطات الدولية للسفن الايرانية. مصرحاً أن هذه الشركة مع امتلاكها أسطولاً بالقدرة الإستيعابية 5ر15 مليون طن تعتبر أكبر شركة للملاحة البحرية النفطية بالعالم .