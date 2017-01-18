تجتمع مجموعة من النساء ثلاث مرات أسبوعيا في مركز رياضي بمدينة السليمانية الكردية العراقية لممارسة تمرينات رياضية (ايروبكس).

و أفادت الوفاق ليس الهدف من تلك الجلسات الرياضية هو التخلص من أوزان زائدة أو زيادة القوة العضلية لكنها تهدف إلى تقليل الآثار السلبية للعلاج الإشعاعي والكيمياوي والحد من الشعور بالتعب المرتبط بالإصابة بمرض السرطان.

هذه التمرينات جزء من برنامج لإعادة تأهيل مريضات السرطان بمستشفى هيوا لعلاج السرطان وهو المكان الوحيد المختص في علاج السرطان بإقليم كردستان العراقي.

وتخضع النساء اللائي يترددن على المركز الرياضي لعلاج مؤلم وبعضهن تم استئصال أثدائهن. ويعاني معظمهن من الشعور بالتعب والتوتر النفسي بسبب المرض.

وتحضر نسرين عبد الله (66 عاما) المريضة بالسرطان أسبوعيا جلسات التمرين التي تستمر لثلاث ساعات منذ ثلاثة شهور وتقول إنه تم استئصال ثدييها بسبب المرض. وأضافت أن التدريبات ساعدتها على الشعور بالتحسن كثيرا. وقالت «ياريت كل مريض ييجي هنا ويسوون هاي الرياضة حتى (تصبح) صحتهم زينة».

وبدأت جلسات التمرينات الرياضية منذ نحو أربع سنوات بعد اتفاق بين المستشفى وفرح موارد التي تملك صالة رياضية بالإقليم. وكان الهدف توفير تمرينات بدنية لمريضات السرطان اللائي أتممن علاجا كيماويا.

ووفقا لما ذكرته موارد وشوان علي توفيق أخصائي أمراض الدم والأورام في المستشفى فإنه منذ ذلك الحين شاركت حوالى 120 امرأة في الدورات.

وقال شوان الرياضة عامل مهم جدا من أجل تحسين الحالة النفسية لهؤلاء المرضى حيث إن كثيرا من هؤلاء المرضى يعانون من الكآبة أو الخوف.

وقالت مريضة ذكرت أن اسمها كلثوم إن ثديها الأيمن تم استئصاله بعد تشخيص إصابتها بالسرطان قبل حوالى خمسة أعوام. وقالت إنها تلقت عدة جرعات من العلاج الكيمياوي كما خضعت لعلاج بأشعة الليزر.

وأضافت «حدثتني صديقة عن هذا المركز ... نصحتني بالتوجه له ففعلت وبدأت أتمرن به».