  • الأربعاء ١٩ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الأربعاء , يناير 18, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 185220 تاريخ النشر: كانون الثاني 18, 2017 الوقت: 16:32 الاقسام: دوليات  
مسؤول فرنسي: داعش يضم 700 فرنسي بين صفوفه

مسؤول فرنسي: داعش يضم 700 فرنسي بين صفوفه

قال رئيس وحدة تنسيق مكافحة الإرهاب في فرنسا لويك غارنييه، أن قرابة 700 فرنسي انضموا الى صفوف تنظيم داعش الارهابي في العراق وسوريا، فيما يقدر العدد الاجمالي للأوروبيين الذين يقاتلون في صفوف التنظيم الارهابي بـ 3 آلاف مقاتل.

أن غارنييه  قال في مقابلة مع صحيفة "فيغارو" يوم الثلاثاء: "وفقا للتقارير، عدد الفرنسيين أو سكان من فرنسا، في تلك المنطقة يبلغ نحو 700 شخص، وعدد الذين قتلوا نحو 232".
وذكر أن عدد الأجانب الذي انضموا إلى تنظيم داعش في عام 2015 وصل إلى 30 ألفا، لكن هذا العدد تراجع في الوقت الحالي إلى 12 ألفا، من بينهم 3000 أوروبي. وأشار المتحدث إلى أن نحو 200 شخص يقيمون في فرنسا، كانوا قد قاتلوا إلى جانب التنظيم الارهابي في سوريا والعراق.
وحذر المفوض الأوروبي لشؤون الأمن، جوليان كينغ، في وقت سابق، من خطر عودة مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي من الموصل إلى بلدان الاتحاد الأوروبي. وكانت فرنسا وبلجيكا من أوائل الدول الأوروبية التي عبرت عن قلقها من عودة المقاتلين من العراق وسوريا، قبل أن تنضم إليهما بريطانيا التي أكد قائد سلاح الجو في جيشها أن هناك خطرا حقيقيا لعودة المقاتلين إلى أوروبا، وتحدثت المؤسسة الأوروبية عن أن 50 % من المقاتلين الأوروبيين في "داعش" لا زالوا حاليا في ساحات القتال، بينما عاد 30% منهم إلى أوروبا.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/تسنيم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0713 sec