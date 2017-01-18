وقالت مصادر ميدانية : انه تم قطع الطريق الواصل بين المطار والمدينة في اعقاب استيلاء ارهابيي داعش على مقبرة المدينة لكن وحدات الجيش السوري اشتبكت مع الارهابيين من اجل استعادة المنطقة وكسر الحصار المفروض على القوات في المطار.

واضافت المصادر، ان القوات المنتشرة في المطار قامت بزرع الالغام في الخطوط الدفاعية الاولى لاعاقة تقدم ارهابيي داعش ومنع سقوط المطار.

وتابعت: ان 20 ارهابيا من داعش قتلوا وجرح آخرون جراء زرع الالغام والهجوم على المطار.

ويعتزم ارهابيو داعش شن هجمات على المطار بعد قطع الطريق الواصل بينه وبين المدينة لاعاقة ارسال المساعدات الى الاهالي المحاصرين فيها لان المطار كان يشكل طريق الاغاثة الوحيد للاهالي.

واوضحت المصادر الميدانية ان هجمات داعش قرب جامعة دير الزور قد تم صدّها كما ان الهجمات المضادة التي شنّها الحرس الجمهوري السوري وعشائر المنطقة ادت الى مصرع 200 ارهابي من داعش.

ونوهت المصادر الميدانية الى ان اشتباكات شديدة ماتزال متواصلة في اطراف شرق المدينة وقاعدة اللواء 137 حيث استطاعت وحدات الجيش السوري صد هجمات الارهابيين.

وكان الارهابيون يعتزمون التقدم في منطقة تل بروك الا ان مقاومة الجيش السوري افشلت هجماتهم مااسفر عن مصرع العشرات من الارهابيين.

وماتزال الاشتباكات متواصلة في جنوب المدينة ومقبرتها ومنطقة العمال ولم يطرأ اي تغيير على الخارطة الميدانية.

