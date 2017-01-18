الليمون من الثمار الأكثر شيوعاً وإستخداماً في العالم كله، حيث يدخل في الكثير من العلاجات لأمراض عديدة وحتى المزمنة منها، فيعد من أقوى المطهرات ويعمل بمثابة مضاد حيوي طبيعي يعزز مناعة الجسم والصحة العامة، علاوة على ذالك يمتلك رائحة عطرية قوية، والتي عرف مؤخراً أن لهذه الرائحة فوائد علاجية مذهلة أيضاً.

و أفادت الوفاق انه أثبتت الدراسات الطبية الحديثة أن رائحة الليمون تدخل في علاج مشاكل الجهاز التنفسي والتي تتم عن طريق إستنشاقه، وكما أفاد موقع «Daily Health Post» أن بتقطيع الليمون ووضعة في غرف المنزل يعمل كشجرة يتعزز من خلالها زيت الليمون والذي يساعد على تنظيف ممرات الهواء والرئتين، مما يساعد على تخفيف السعال والربو ومشاكل التنفس بوجه عام، وأيضاً في دراسة طبية نشرت في دورية «Bioorganic » للكيمياء والتي قالت أن الليمون يحتوي على مادة تسمى الليمونين وعند إستناقها تعمل على تخفيف من إلتهابات الشعب والربو، وفي عام 2008 نشرت مجلة Psychoeuroendocrinology أن نتائج مذهلة لإستنشاق رائحة الليمون منها تحسين الحالة المزاجية.

يقول الخبراء إذا قمت بتقطيع ليمون إلى أربعة ووضعها في جميع أركان المنزل ستلاحظ نتيجة تأثيرات الإستنشاق مدهشة بين عشية وضحاها خصوصاً إذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز التنفسي كالسعال أوالربو أو الحساسية ستشعر بتحسن ملحوظ في اليوم التالي من وضعك لليمون المقطع في غرفتك.

فوائد إستنشاق رائحة الليمون: يحسن التنفس بشكل جيد. يقلل الشعور بالغثيان والقيء. يخفف إلتهابات الشعب الهوائية. يقتل البكتريا العنقودية. الزيوت الطيارة تطرد الحشرات كالذباب والبعوض. معطر جو طبيعي يترك المنزل ذو رائحة منعشة بدلاً من المعطرات الكميائية التي تؤثر بالسلب على الجهاز التنفسي للإنسان. يحسن المزاج.