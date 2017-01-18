قوات الاحتلال تعمل على هدم عدد من المنازل في قرية أم الحيران في النقب، وقد أعقب ذلك إطلاق النار على السكان وسقوط جرحى بينهم عضو الكنيست أيمن عودة. والأهالي يطالبون القيادات والاحزاب الفلسطينية التضامن معهم، فيما حضر الكثير من الفلسطينيين من القرى المجاورة للتضامن مع أهالي أم الحيران.

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منزل من ضمن 10 منازل سيطالها الهدم في قرية أم الحيران في النقب.

وأفادت مراسلة الميادين أن النواب العرب في الكنيست يحاولون الدخول إلى القرية للتضامن مع أهلها، رغماً عن قوات الاحتلال التي تعمل على منعهم. كما تدفق الكثير من الفلسطينيين إلى مشارف القرية للغاية نفسها.

وكان استشهد موسى يعقوب من أم الحيران الأربعاء برصاص الاحتلال بذريعة تنفيذه عملية دهس، فيما جرح آخرون بينهم النائب أيمن عودة خلال اقتحام القرية.

وقالت والدة يعقوب للميادين: إن الاحتلال أطلق النار على ابنها وكان داخل سيارته في أثناء خروجه إلى العمل.

وأكد عودة الذي نقل إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع أن «إطلاق الرصاص تجاه المواطنين تمّ بقرار سياسي من نتنياهو شخصياً».

ويحاصر نحو 500 شرطي إسرائيلي معظم الأهالي في مسجد القرية.

وأشارت مراسلتنا إلى وقوع 5 إصابات بالرصاص وصلت إلى المستشفى، بينما يتم إجلاء آخرين.

ورأت «حماس» في ما يحصل «جريمة يجب التصدي لها»، أما «القائمة المشتركة» فحذرت تل أبيب من هذا التصعيد الخطير المتمثل في «تدمير القرى العربية في النقب وإقامة بلدات يهودية على أنقاضها».

وقالت القائمة: إن «حكومة نتنياهو أعلنت حرباً عسكرية على الشعب الفلسطيني».

وناشد أهالي القرية القيادات والناشطين والأحزاب السياسية الوقوف إلى جانبهم.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد تحدثت عن مقتل مستوطن بعملية دهس في النقب واستشهاد المنفذ برصاص قوات الأمن الاسرائيلية، لكنها لم توضح بعد ما إذا كان الدهس ناتج عن حادث عرضي أم مقصود.

ومن النقب إلى مخيم قلنديا بشمال القدس المحتلة، حيث انسحب جنود الاحتلال بعد التصدي لهم، وإن لم تخل عملية التصدي من وقوع ستة جرحى فلسطينيين وصفت حالتهم بين الخفيفة والمتوسطة.

وتم التصدي لإقتحام قوات كبيرة من جنود الاحتلال للمخيم ترافقهم جرافات عسكرية، حيث بدأ الشبان بإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة تطورت إلى إشتباك مسلح. وأعقب ذلك قيام الاحتلال بهدم «بركسات» بالقرب من حاجز قلنديا.