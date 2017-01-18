يلقى ما يزيد على ثلاثة ملايين شخصا حتفهم كل عام بسبب الآثار الناتجة عن تلوث الهواء. لكن بعض الحلول التي تزداد تطورا يوما بعد يوم ربما تساعدنا قريبا في أن نتنفس هواء أكثر نظافة.

و أفادت الوفاق في مارس/آذار عام 2016، أُطلقت عشر حمامات لتطير في سماء لندن من منطقة بريمروز هيل، شمالي العاصمة البريطانية، على مدار ثلاثة أيام. وترجع شهرة هذه الحمامات إلى أنها كانت تحمل على ظهرها حقائب بها أجهزة لمراقبة تلوث الهواء.

وبمجرد أن تصعد الحمامات في السماء، تُرسل الأجهزة التي تحملها معلوماتٍ عن جودة الهواء أولا بأول، عبر تغريدات يتلقاها سكان لندن على هواتفهم الذكية. وكانت نسب التلوث في كل المناطق غير مرضية.

وتزداد مشكلة تلوث الهواء في لندن عاما بعد عامٍ، وفي أغلب الأحيان تتجاوز الحد المسموح به قانونا في الاتحاد الأوروبي بما يزيد على ثلاثة أضعاف.

ويعاني سكان المدن تحديدا من مشكلة تلوث الهواء، ولا يعيش إلا شخص واحد من بين عشرة أشخاص في مدينة تلتزم بمعايير جودة الهواء التي حددتها منظمة الصحة العالمية، وهذا ينطبق على البلدان النامية والمتقدمة على حدٍ سواء.

وفي مدينة دلهي بالهند، يُنقِص تلوث الهواء من متوسط العمر المتوقع لسكانها بنحو ستة أعوام وثلاثة أشهر. وفي لندن، يلقى ثلاثة أشخاص من بين كل 12 شخصا حتفهم لأسباب ذات صلة بالهواء الملوث.

وتُعتبر الجسيمات الدقيقة المنبعثة من دخان عادم السيارات هي المسبب الأكبر للموت، من بين المواد التي يحملها الهواء. ويبلغ قطر أصغر هذه الجسيمات اثنين ونصف ميكرومتر، ويمكنها التغلغل في أنسجة الرئة ودخول مجرى الدم، بحيث تلحق أضرارا بالشرايين، وتسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

أما المسبب الثاني للموت من بين المكونات التي يحملها الهواء فهو ثاني أكسيد النيتروجين، الذي يسبب التهابا في الرئتين، ومن ثم يجعلنا أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، ولهذا يودي بحياة 23 ألف و500 شخص سنويا في المملكة المتحدة وحدها.

وبينما يكمُن الحل الأمثل للقضاء على تلوث الهواء في مدننا على المدى الطويل في حظر السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري، فإن هذا الحل لن يُسهم في إنقاذ الملايين الذين يموتون بالفعل في الوقت الحالي. ولهذا اقتُرحت بعض الحلول التي تتضمن استخدام وسائل تقنية متقدمة للحد من التلوث.

وتُطبق إحدى الطرق الأكثر فعالية في القضاء على التلوث في بكين، بعد أن أعلنت الصين "الحرب على التلوث" في عام 2014.

وفي حين تنص المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية على ألا تزيد نسبة تلك الجسيمات الدقيقة، التي يبلغ قطرها 2.5 ملليمتر، عن 25 ميكروغراما لكل متر مكعب في أي يوم، فإن السحب الكثيفة من الدخان الضبابي في بكين تتجاوز دائما هذا المستوى بعشرة أضعاف.

ويقول دان روزغارد، المخترع الهولندي الذي دفعته زيارته لبكين عام 2013 إلى البحث عن حل للتلوث: ثمة عواقب يُسببها حرصنا الدائم على التطور، من بينها الضباب الدخاني.

وبعد ثلاث سنوات، دُشِن برج لتنقية الهواء من الضباب الدخاني يبلغ طوله سبعة أمتار، بدعم من وزارة حماية البيئة الصينية، في بكين في سبتمبر/أيلول عام 2016.

وعلى غرار الكهرباء الساكنة التي تجعل الشعر يلتصق بأسنان المشط، يشفط البرج الجسيمات التي يحملها الهواء إلى الداخل، إذ تتلقى شحنة موجبة، ثم يلتقطها طبقٌ لإزالة الأتربة ذو شحنة سالبة، ثم يخرج الهواء نظيفا من الجهة المقابلة.

ولم يُفصح روزغارد عن التفاصيل بالكامل، لكنه حصل على براءة اختراع عن ابتكار ذلك البرج مؤخرًا، ويقول إن شحن جسيمات الضباب الدخاني لا يتطلب الكثير من الكهرباء، وهذا يعني أن استهلاك البرج للطاقة ضئيل للغاية.

ويزعم روزغارد أن البرج يمكنه أن يلتقط ما يزيد على 75 في المئة من الجسيمات الدقيقة في منطقة تعادل مساحة ملعب لكرة القدم، وتبلغ قدرته الكهربائية 1,400 واط فقط، وهذا يعني أنه يستهلك كهرباء أقل من جهاز تنقية الهواء الذي يوضع على سطح المكتب.

وتقول درينغ: هذا يعني أنك في الحقيقة تأخذ الكربون من السماء وتحوله إلى مادةٍ، ثم تستخدمه في البناء.

وتضيف درينغ أن هذا ما تفعله الأشجار، التي تحصل على الكربون من الهواء وتحتفظ به في صورة خشب. لكن الفحم الحيوي مصنوع من الأغصان والفضلات، ويحتوي على نسبة كربون أعلى بكثير من الخشب.

وتابعت: نزيل ثاني أوكسيد الكربون من الهواء بكمياتٍ تفوق ما يسحبه جذع الشجرة من كربون. والأهم من ذلك، أن الفحم الحيوي يمثل مادة لدنة قابلة للتشكيل، على عكس الخشب، على حد قولها. وهذا يجعل من الفحم الحيوي مادة مثالية للتصميم المعماري.