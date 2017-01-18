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رقم الخبر: 185214 تاريخ النشر: كانون الثاني 18, 2017 الوقت: 14:50 الاقسام: ثقافة وفن  
مخرجة ايرانية تسلط الضوء على معضلة عصر التواصل الاجتماعي

مخرجة ايرانية تسلط الضوء على معضلة عصر التواصل الاجتماعي

في ثاني تجربة لها، انطلقت المخرجة الايرانية اليافعة سورنا بايراملو بتصوير فيلمها القصير الجديد «التحقير» تمهيدا للمشاركة به بمهرجانات محلية وعالمية.

المخرجة التي حصلت في وقت سابق على جائزة افضل فيلم للناشئين عن فيلم «الحسرة» من مهرجان افلام الاطفال والناشئة وجائزة افضل فيلم من مهرجان الثقافة والفن الطلابي عن الفيلم نفسه، ذهبت هذه المرة للعمل على فيلم يتناول قصة مهمة وحساسة وهي قضية التعرض الى الاطفال والناشئين في شبكات التواصل الاجتماعية خصوصا الفتيات.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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