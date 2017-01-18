ويعد مهرجان «sofia menar» من أهم مهرجانات منطقة البلقان وتحضر المهرجان سنويا دول من أفريقا الشمالية ومنطقة البلقان والشرق الأوسط.

ويهدف المهرجان الى تعريف البلغاريين على ثقافة وتقاليد البلدان المشاركة في المهرجان الذي انطلقت فعالياته في الـ12 من يناير/كانون الثاني وتستمر حتى الـ29 منه في العاصمة صوفيا.

ويلقي «المختطف» الضوء على موضوع جيل الشباب في المجتمع، وجاء في ملخصه ان زوجين على وشك الهجرة الى بلد آخر يتراجعان عن قرارهما للذهاب ويعتزمان ان يحلا مشاكلهما السابقة، ولكن المشاكل تضعهما في مسار جديد...

ويشارك في تمثيل العمل كل من نكي كريمي وسروش صحت وسارا منجزي‌ بور، ومحمد عسكري، وحسين بهلوان‌زادة، وامير عليان وحامد جوادي وعدد آخر من الممثلين.

و«خيار مينا» يروي قصة حياة مهران ومينا، والتي كانت مليئة بالحب، لكن بعد فترة يلفها الشك والغموض ثم تأخذ منحى جديداً و...