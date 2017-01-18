ذكر الكاتب والناقد الادبي محمود برآبادي في ندوة «الكتب المناسبة لمكتبات الاطفال والاحداث» بأن أهم ميزة للكتاب هو الجانب الترفيهي وقال بأننا وعوضاً عن التأكید علی الجوانب الترفیهیة للكتاب ركزنا علی الجوانب التعلیمیة والتدریبیة الامر الذي جعل الاطفال یعزفون عن المطالعة والكتاب.

وأشار الكاتب والناقد الادبي، محمود برآبادي في جلسة ترویج وترغیب المطالعة الخاصة بالكتب المناسبة لمكتبات الاطفال والاحداث الی اسباب تضاؤل المطالعة في المجتمع وقال بأن وجود الفضائیات والاذاعة والتلفزیون التي تملأ أوقات الطلاب بالاضافة الی التأثیر الذي تفعله الالعاب الكومبیوتریة بالاطفال والاحداث وكذلك المواقع الافتراضیة كلها من العوامل التي تستهلك اوقات هذه الفئة العمریة.

وأكد برآبادي بأن العصر الذهبي للكتاب قد ولی ولم نعد نشاهد طوابیر الناس وهي تقف لشراء الكتاب ولكن لیس الی الحد الذي وصفه «میشیل تروفو» في فیلم «فارنهایت 451» بأن الكتاب معرض للانقراض لأنه مازال هناك الكثیر من الناس في بلادنا یشعرون باللذة والاستمتاع عندما یطالعون كتاباً ما.

وأكد كذلك علی ان اهم خصائص الكتاب هو الجانب الترفیهي في الحال الذي یجري حالیاً التأكید علی الجوانب التعلیمیة والتدریبیة للكتاب الامر الذي یجعل الاطفال یعزفون عن الكتاب والمطالعة.

كما تطرق برآبادي الی ضرورة التوجه الی الفئات العمریة في موضوع إعداد الكتب لهم خاصة بوجود الكثیر من الفوارق وذلك حسب الامكانیات والظروف مثل الفروق الموجودة بین اطفال المدن والقری والاطفال الاغنیاء والفقراء وكذلك بین الاولاد والبنات مشدداً علی دور الآباء والامهات في انتخاب الكتب المناسبة لأطفالهم وعلی الخصوص مطالعة الكتب التي ینوون شراءها لأبنائهم.

وقالت الكاتبة والعضوة بلجنة انتخاب الكتاب، سرور بوریا بأن لجنة انتخاب الكتب قامت ومنذ عام 1997 بدراسة فنیة لتحديد المعاییر الخاصة لهذا الامر حیث یتم خلالها تقییم شامل للكتاب مع الاهتمام بمحتوی الكتاب وصوره وتغلیفه وكیفیة الطبع والاصدار.