تم عرض تشكيلة من الفنون الإسلامية – الإيرانية في معرض خاص في العاصمة الاسبانية مدريد

وتضم التشكيلة الفنية 45 أثرا فنيا في مجال الرسم والخط، والمنمنمات والزخرفة وتذهيب القرآن الكريم.

وقال السفير الايراني لدى اسبانيا «محمدحسن فدايي ‌فرد» خلال حفل افتتاح المعرض «طالما لعب الفن والثقافة دورا مميزا في تطوير العلاقات بين ايران واسبانيا.

وفي معرض اشارته الى العلاقات الجيدة بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والبرلمانية، وأعرب السفير الإيراني عن ثقته بأن إقامة هذا المعرض ستساعد على مواصلة التعاون الثنائي وتعزيزه.