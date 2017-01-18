  • الأربعاء ١٩ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الأربعاء , يناير 18, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 185208 تاريخ النشر: كانون الثاني 18, 2017 الوقت: 14:52 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
علماء: القمر تشكل بعد نشوء المنظومة الشمسية

علماء: القمر تشكل بعد نشوء المنظومة الشمسية

حدد مختصون في فيزياء الأرض أمريكيون التاريخ الدقيق، في رأيهم، لنشوء القمر.

أفادت الوفاق  فقد بدأ تشكل قشرة القمر، وفقا لتحليل أجراه هؤلاء العلماء، منذ 4.51 مليار عام، الأمر الذي يشير إلى أن القمر ظهر في غضون الـ60 مليون سنة الأولى من تشكل المنظومة الشمسية.
توصل الباحثون إلى هذه النتيجة عن طريق إجراء عملية التأريخ المعتمِدة على انشطار عناصر مشعة وبأسلوب انشطار اليورانيوم وتحوله إلى رصاص بالضبط، وذلك عند دراسة ثماني عينات من الزركون الذي يحتوي عليه الحطام الصخري الذي نقلته بعثة أبولو 14 من القمر إلى الأرض.
ويتشكل الزركون في أثناء تصلب الصهير، وهو غني بالأورانيوم مما يسمح بتحديد عمر هذا المعدن عن طريق قياس كمية الرصاص فيه الناتج عن عملية انشطار اليورانيوم.
قد تساعد معرفة تأريخ تشكل القمر بشكل دقيق للعلماء في تحديد أصالته. فقد تشكل القمر وفقا للتقديرات السابقة بعد مرور68-120 مليون عام على نشوء المنظومة الشمسية.
 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0677 sec