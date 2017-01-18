أفادت الوفاق فقد بدأ تشكل قشرة القمر، وفقا لتحليل أجراه هؤلاء العلماء، منذ 4.51 مليار عام، الأمر الذي يشير إلى أن القمر ظهر في غضون الـ60 مليون سنة الأولى من تشكل المنظومة الشمسية.

توصل الباحثون إلى هذه النتيجة عن طريق إجراء عملية التأريخ المعتمِدة على انشطار عناصر مشعة وبأسلوب انشطار اليورانيوم وتحوله إلى رصاص بالضبط، وذلك عند دراسة ثماني عينات من الزركون الذي يحتوي عليه الحطام الصخري الذي نقلته بعثة أبولو 14 من القمر إلى الأرض.

ويتشكل الزركون في أثناء تصلب الصهير، وهو غني بالأورانيوم مما يسمح بتحديد عمر هذا المعدن عن طريق قياس كمية الرصاص فيه الناتج عن عملية انشطار اليورانيوم.

قد تساعد معرفة تأريخ تشكل القمر بشكل دقيق للعلماء في تحديد أصالته. فقد تشكل القمر وفقا للتقديرات السابقة بعد مرور68-120 مليون عام على نشوء المنظومة الشمسية.

