الفن أو الفنون هي نتاج إبداعي إنساني، وتعتبر لونا من الثقافة الإنسانية، لأنها تعبيرٌ عن الذاتية، وليس تعبيرا عن حاجة الإنسان لمتطلبات حياته رغم أن بعض العلماء يعتبرون الفن ضرورة حياتية للإنسان كالماء والطعام.

ويُعتبرُ الفنُّ نتاجا إبداعيّا للإنسان حيث يشكّل فيه الموادَّ لتعبّـر عن فكره، أو يترجم أحاسيسه، أو ما يراه من صور، وأشكال يجسدها في أعماله.

المعنى الدلالي لكلمة (فن)

وحاليا تستخدم كلمة (فن) لتدلّ على أعمال إبداعيةٍ تخضع للحاسة العامة كفن الموسيقى، أو الرسم، أو الكتابة، أو التأليف، أو التلحين وهذه تعبيرٌ عن الموهبة الإبداعية في العديد من المهارات الفنية، والبشر بدأوا في ممارسة الفنون منذ 30 ألف سنة. وكان الرسم يتكون من أشكال الحيوانات، وعلامات تجريدية رمزية فوق جدران الكهوف. ومنذ آلاف السنين كان البشر يتحلّون بالزينة، والمجوهرات، والأصباغ.

«الفن» هو التّعبير الجماليّ عن فكرة أو ذوق معيّن، وهو ميدان جدّ واسع وثريّ مثل الرّسم، المسرح، الطّبخ، السّينما، الموسيقى، فن العمارة، فنون التلوين، التصميم... إلخ، فكلّ هذه فنون لها ميادينها الخاصّة بها، وهناك من يعرّف الفنّ بكونه النّشاط الإنسانيّ الذي يحمل دلالات الوجدان والإحساس والشّعور. (بصمة النّفس الإنسانيّة)..

ولعلّ الوظيفة الرئيسة للفن هي تهذيب النّفس البشريّة، والارتقاء بها إلى أعلى مراتب التعبير الجماليّ.

من قديم عبّر ويعبّر الفن عن الهُويّة وفي معظم المجتمعات القديمة الكبرى كانت تُـعرف هوية الإنسان من خلال الأشكال الفنية التعبيرية التي تدلّ عليه كما في نماذج ملابسه، وطُـرُزها، وزخرفة الجسم، وتزيينه، أو من الاحتفالية، أو الرمزية الجماعية الإشاراتية التي كانت تتمثل في التوتم (مادة) الذي يدل على قبيلته أو عشيرته. وكان التوتم يُـزخرف بالنقش ليرويَ قصة أسلافه، أو تاريخهم. وفي المجتمعات الصغيرة كانت الفنون تعبر عن حياتها، أو ثقافتها.. فكانت الاحتفالات، والموسيقى يعبران عن سير أجدادهم، وأساطيرهم حول الخلْـق، أو مواعظَ، ودروس تثقيفية.

تعدّدت أنـــــــواع الفنون

الفنون، منها ما ساير التاريخ منذ القِدم، ومنها ما ظهر حديثا. اليوم هناك فنون جميلة مثل التصوير، والنحت، والحفر، والعمارة، والرسم. وهناك فنون كالموسيقى، والأدب، والسينما، والمسرح. كما ظهر في السبعينات مصطلح الفنون الإعلامية، وهي تشمل فن السينما، وفن الفيديو، وفنون إلكترونية، وفنون الأنترنت. وكذلك فن الإشهار المعاصر.

كما أنّ هناك فنونا مادية كالرسم، والنحت، والزخرفة، وصُنْع الفخار، والنسيج، والطبخ، والفنون غير المادية نجدها في الموسيقى، والدراما المسرحية، والإبداع القصصي والروائي.

وهناك فنون بصرية كالرسم، والنحت، والعمارة، والتصوير، وفنون زخرفية، وأعمال يدوية وغيرها من الأعمال المرئية.

المعنى العام للفن

إن الفنّ بالمعنى العام هو جملة القواعد المُتّبعة لتحصيل غاية معيّنة: جمالا كانت، أو خيرا، أو منفعة. فإذا كانت هذه الغاية هي تحقيقَ الجمالِ، سُمّي بالفنّ الجميل، وإذا كانت تحقيق الخير سُمّي الفنّ بفنّ الأخلاق، وإذا كانت تحقيق المنفعة سُمّي الفنُّ بفنّ الصناعة.

قديما.. تزاوج الفن بالصناعة لان كان المصطلح القديم في العربية يعنى بكلمة «الفن» «صناعة» فكل ما اقترن بكلمة «فن» وبخاصة ما له علاقة بالفنون الجميلة كالخط، والشعر مثلا عرّفه المسلمون والعرب «بالصناعة»، حيث كانوا يقولون «صناعة الأدب»، «صناعة الشعر». وفي صدد الحديث عن الألحان جاء في كتاب «العقد الفريد »لابن عبد ربّه قوله في الصفحة السابعة من الجزء الثاني:

«وكرهنا أن يكون كتابنا هذا بعد اشتماله على فنون الآداب، والحِكَم والنوادر، والأمثال عطْلا من هذه الصناعة التي هي مُراد النفس...».

ممّا سبق يتبيّن لنا أن كلمة «صناعة» كانت هي المصطلح المتداول في الحديث والكتابة عن الشعر، والموسيقى والرسم، والخط، والزخرفة، والتزويق، والبناء، والعمارة..التي أُطلق عليها في عصرنا هذا اسم «الفــن».

معاني الفن لدى بعض المفكرين

والفن بهذا المعنى، هو ما يقوم في مقابل «العلم» من جهة، بوصفه معرفة خالصة ومستقلة عن سائر التطبيقات العلمية، وما يقوم في مقابل «الطبيعة» من جهة أخرى، بوصفها قدرة فاعلة تنتج من دون وعي أو تفكير. وأما الفن بالمعنى الثاني، فهو عملية إبداعية تـنْحو نحو غايات جمالية (استيطيقية)، في حين يستند العلم إلى غائية منطقية، على حد تعبير لالاند.

الفنّ الحقّ ما ربط بين الجمال والحقّ

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والفن الصحيح هو الذي يهيئ اللقاء الكامل بين الجمال والحق، فالجمال حقيقة في هذا الكون، والحق هو ذروة الجمال، ومن هنا يلتقيان في القمة التي تلتقي عندها كل حقائق الوجود.

الفن يعبّر عن الواقع بلمسات الجمال

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من ذلك يتّضح أن الفنّ هو تحويلٌ للواقع بواسطة أساليب تعبيرية، وأدائية من نوع خاص، وسواء أكان الفن عملية تحويل، أو عملية رمزٍ، أو هروب من الواقع، أو تسامٍ عليه، فلا يهمّ ذلك..إنما المهمّ أنه انتقالٌ من حقيقة عادية شائعة إلى عالم يفوق الواقع يتّصف بالجمالية، وحُسْن الذّوق.

الفنون في حياتنا

إن الفنون نتاجاتٌ إنسانية ضرورية تفرضها ضرورات غريزية في النفس البشرية، وهي وسيلة أساسية للتعبير والتواصل بين البشر، كما أنها أداة لصناعة الجمال والتزيين لشتّى مناحي الحياة الإنسانية.

إن الفنون تحمل خبرات وتجارب الحياة، وذلك فهي وسيلة راقية لتنوير وتعليم الإنسان، وتربية ذوقه، وحسّه الجمالي.. إن الشعب الذي تنمو فيه الفنون والآداب هو شعبٌ متطوّرٌ.

إن قيمة الفنون في حياتنا ليست موضع شكٍّ، أو خلاف..فكلّ إنسان مفطورٌ بطبْعه على محبّة الفنون، فهو يحسّ في أعماقه بالانجذاب إليها، على أساس أنها مجلبةٌ للذّة والسّرور، والنفس ميّالةٌ بفطرتها إلى الخير،والجمال، والحقّ، والفضيلة.. والفن هو محاكاة الجمال الطبيعي وصناعته.

الفن، دلالات الوجدان والإحساس

ومن هنا فإن الفن أداة للسموّ بالمجتمع، وإمتاعه، وإقناعه وخدمته، حيث يمثل الفن جزءاً من ثقافة أي أمة من الأمم. وقد عرفت الثقافة الإسلامية فنوناً قولية وشعبية انتشرت في البلاد العربية والإسلامية وخاصة فنون الشعر، والنثر الفني، والسير الشعبية، والقصص الخيالية، والتاريخية، فضلاً عن فنون الهندسة المعمارية، والرسم، والخط، والزخرفة سواء على الورق، أو الجدران، أو المحاريب، أو مداخل القصور والمساجد.. وغير ذلك.

بيد أن الاحتكاك مع حركات الاستعمار الأوروبي وطلائع التنصير والثقافة الغربية مهّدت لازدهار فنون جديدة كانت معرفةُ المسلمين بها محدودة، أو غير واضحة مثل المسرح، والسينما والأوبرا، ومؤخراً دراما التليفزيون، وكلها تقوم على العنصر الدرامي: (الحكاية والصراع في داخلها، أو الحوار بين شخوصها).