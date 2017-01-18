سمى عالم كندي حشرة جديدة من أنواع العث باسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظرا للتشابه الكبير بين الحراشف التي على رأسها وبين تسريحة شعر ترامب الشهيرة.

وهذه الحشرة، التي أطلق عليها اسم نيوبالبا دونالدترمبي، من نوع مهدد بالانقراض تعيش في منطقة مكتظة بالسكان جنوب كاليفورنيا وتسعى جاهدة للتأقلم مع فقدان بيئتها الطبيعية.

وقد لاحظ الباحث أن بعض هذه الحشرات لا تتطابق مع أي من الأنواع المعروفة من قبل الموجودة في متحف بوهارت للحشرات بجامعة كاليفورنيا، وبعد تحليل دقيق لها أدرك أنها من نوع جديد.

وحشرة نيوبالبا دونالدترمبي هي نوع مميز من عائلة ضخمة من العث الذي يطير بحركة دائرية تضم أكثر من 4830 نوعا وهي كبيرة الحجم.