وأفادت الوفاق قال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن على واشنطن أن تظهر صدقها في إرادتها للتعامل مع الحلول المطروحة. وحول المشاركة الأمريكية في أستانة، قال المقداد في حديث خاص للميادين إن كل من يريد العمل بإخلاص لحل الأزمة في سوريا يمكن أن يشارك في المحادثات، مشيراً إلى أنه عليه أيضاً أن يحترم سيادة سوريا ويحارب الإرهاب ويلغي المقاطعة. ورأى المقداد أن على واشنطن منع دعم الجماعات الإرهابية المسلحة والضغط على تركيا لإغلاق حدودها مع سوريا، مضيفاً أن على واشنطن أيضاً معاقبة كل من يموّل ويسلّح الإرهاب بما في ذلك السعودية وقطر.