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رقم الخبر: 185202 تاريخ النشر: كانون الثاني 18, 2017 الوقت: 14:05 الاقسام: عربيات  
الخارجية السورية: على واشنطن معاقبة كل من يمول ويسلح الإرهاب بما في ذلك السعودية وقطر

الخارجية السورية: على واشنطن معاقبة كل من يمول ويسلح الإرهاب بما في ذلك السعودية وقطر

قال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن مسألة إشراك قطر والسعودية في مباحثات أستانة ستناقش عندما توقفان دعمهما للإرهاب، ويضيف أن على واشنطن منع دعم الإرهاب ومعاقبة مموليه.

وأفادت الوفاق قال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن على واشنطن أن تظهر صدقها في إرادتها للتعامل مع الحلول المطروحة.  وحول المشاركة الأمريكية في أستانة، قال المقداد في حديث خاص للميادين إن كل من يريد العمل بإخلاص لحل الأزمة في سوريا يمكن أن يشارك في المحادثات، مشيراً إلى أنه عليه أيضاً أن يحترم سيادة سوريا ويحارب الإرهاب ويلغي المقاطعة. ورأى المقداد أن على واشنطن منع دعم الجماعات الإرهابية المسلحة والضغط على تركيا لإغلاق حدودها مع سوريا، مضيفاً أن على واشنطن أيضاً معاقبة كل من يموّل ويسلّح الإرهاب بما في ذلك السعودية وقطر.

 
 
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مصدر الخبر: سبوتنيك
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