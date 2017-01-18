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رقم الخبر: 185201 تاريخ النشر: كانون الثاني 18, 2017 الوقت: 14:05 الاقسام: محليات  
تم ايفاد 20 الف كادر خدمي و 2200 شاحنة الى مراسم الزيارة الاربعينية بالعراق

تم ايفاد 20 الف كادر خدمي و 2200 شاحنة الى مراسم الزيارة الاربعينية بالعراق

قال مساعد مسؤول لجنة اعادة اعمار العتبات المقدسة في العراق رجب علي عرب ان 20 الف كادر خدمي و 2200 شاحنة قد اوفدوا الى العراق في مراسم زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام الماضية.

وأفادت الوفاق  ان منح اصدار تأشيرات الدخول للكوادر الخدمية خلال الزيارة الاربعينية في العام الجاري قد ارتفع نحو 5 اضعاف مقارنة بالعام الجاري حيث بلغ عدد الكواد الخدمية 20 الف شخص فيما كان هذا العدد يتراوح مابين 3 الى 4 آلاف كادر في العام الماضي.

واضاف عرب، ان اكثر من 2200 شاحنة تحمل السلع التي يحتاجها الزائرون كما تم ارسال 500 الف بطانية و الف دورة مياه و 300 حمام و 100 مخبز وكميات هائلة من لحوم المواشي والدجاج والرز والمواد الغذائية الاخرى قد ارسلت الى زائري اربعينية الامام الحسين عليه السلام.

وفي سياق آخر اشار عرب الى ان جميع معدات البناء كالطابوق واحجار الزينة والجص وغيرها اللازمة لاعادة اعمار العتبات المقدسة في العراق يتم ارسالها من ايران.

ولفت الى ان 70 بالمئة من الكوادر الخدمية والعمالية الايرانية الناشطة في اعادة اعمار العتبات المقدسة في العراق تعمل بصورة طوعية.

ونوه الى ان معظم الكوادر المرتبطة بلجنة اعادة اعمار العتبات المقدسة في العراق تعمل في مدن النجف الاشرف وكربلاء والكاظمية وسامراء المقدسة.

 
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مصدر الخبر: وكالة انباء فارس
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