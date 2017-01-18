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رقم الخبر: 185200 تاريخ النشر: كانون الثاني 18, 2017 الوقت: 14:07 الاقسام: رياضة  
لأول مرة ..البطلة الايرانية بالكاراتيه " عباس علي" في نهائيات كأس العالم
ويرافقها ابطال اللعبة الايرانيون

لأول مرة ..البطلة الايرانية بالكاراتيه " عباس علي" في نهائيات كأس العالم

خاص - الوفاق/غادرت بطلة الكاراتيه الايرانية حميدة عباس علي – والحاصلة على عدة ميداليات في المحافل الدولية – الى فرنسا للمشاركة في نهائيات كأس العالم

 وتعتبر هذه هي المرة الاولى لمشاركة نسائية ايرانية في كأس العالم بهذه اللعبة.

ويشارك هذه السنة في البطولة عدة لاعبين رجال ونساء من مختلف دول العالم للمرة الاولى، وستبدأ هذه البطولة بعد ايام قليلة، ويشارك الوفد الايراني بمرافقة عباسعلي في معسكر تدريبي مصغر قبل البدء بالبطولة.

ويرافق البطلة الايرانية كل من الابطال الايرانيين( ذبيح الله بور شيب كابتن المنتخب – سجاد كنج زاده – ابراهيم حسن بيكي – مهدي خدا بخشي – هادي عرب وعلي اصغر آسيابري).

وستجري منافسات هذه البطولة خلال يومي 27 و28 من الشهر الحالي.

 

 
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مصدر الخبر: خاص - الوفاق
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