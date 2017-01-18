قال الناشط الديني النيجيري محمد دارازو في حسابه على صفحة تويتر للتواصل الاجتماعي أن الجيش النيجيري ارتكب مجزرة واسعة ضد الطائفة الشيعية في هذا البلد.

وأضاف: ان الجيش النيجيري قتل بطريقة بشعة حتى الآن أكثر من ألف مواطن من الطائفة الشيعية في نيجيريا.

ودعا الى ضرورة تنفيذ حكم اطلاق سراح الشيخ ابراهيم زكزاكي وزوجته الذي أصدره القضاء النيجيري.

وكلف القضاء النيجيري، شرطة البلاد بتوفير أرضية اطلاق سراح الشيخ زكزاكي وزوجته وعدم التباطؤ في تنفيذ القرار.

وطوال الفترة السابقة سعت الحركة الاسلامية التي يرأسها الشيخ الزكزاكي الى اطلاق سراحه.