خاص - الوفاق/غادر صباح اليوم الاربعاء المنتخب الوطني الايراني لتسلق الثلوج – والمتكون من خمسة متسلقين – الى فرنسا،

حيث انه سيدخل معسكراً تدريبياً هناك ليصبح في حالة استعداد كاملة، ففي البدء سيشارك في كأس العالم لتسلق الثلوج والتي ستجري في سويسرا، ومن ثم سيشارك المنتخب في المسابقات العالمية التي ستجري في ايطاليا.

فالمسابقات التي ستجري في سويسرا ستكون في يومي 20 و21 من يناير الحالي، أما المرحلة الثانية من المسابقات والتي ستجري في ايطاليا فستكون في 28 و29 من نفس الشهر.

وطبقاً لبرنامج مسابقات تسلق الثلوج النهائية والتي ستجري في مدينة شامبوري الفرنسية ستكون في الرابع والخامس من فبراير القادم.

ويتكون الفريق الايراني من (مسعود زينالي – محمد رضا صفدريان – سعيد محمودي – زينب كبرى موسوي والهة قاسمي).