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رقم الخبر: 185197 تاريخ النشر: كانون الثاني 18, 2017 الوقت: 13:45 الاقسام: محليات  
انطلاق اجتماع دافوس حول سوریا بحضور وزیر الخارجیة الإیراني

انطلاق اجتماع دافوس حول سوریا بحضور وزیر الخارجیة الإیراني

انطلقت صباح الیوم الأربعاء اعمال الاجتماع الخاص بسوریا في دافوس السویسریة؛ بمشاركة عدد من وزراء خارجیة الدول الأوروبیة والاقلیمیة بمن فيهم وزیر الخارجیة الإیراني محمد جواد ظریف ومسؤولة السیاسة الخارجیة للاتحاد الأوروبي فيدیریكا موغیریني.

ووصل ظریف الى جانب عدد من وزراء خارجیة الدول الاقلیمیة والأوروبیة بالاضافة الى السیدة موغریني ودي میستورا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوریا، وصلوا (قبل قلیل) الى مقر الاجتماع الذي سیعقد خلف الأبواب المغلقة بفندق هیلتون في دافوس السویسریة.

ووصل وزیر الخارجیة الإیراني لیل أمس الثلاثاء إلى عاصمة سویسرا زیورخ للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس).

وسیلقي ظریف الیوم كلمة في اجتماع دافوس تحت عنوان: «إیران في المنطقة والعالم»؛ ومن ثم سیغادر سویسرا متوجها الی العاصمة المالیزیة كوالالمبور للمشاركة في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجیة منظمة التعاون الاسلامي الذي سیبحث وضعیة المسلمین في بورما (میانمار) والسبل الكفيلة بتقدیم الدعم لهم.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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