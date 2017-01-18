قدَّم السويسري ستانيسلاس فافرينكا أداءً جيدًا وتألق بشكل خاص في ضربات الإرسال ليتغلب على الأمريكي ستيف جونسون (6-3) و(6-4) و(6-4) الأربعاء ليتأهل للدور الثالث ببطولة أستراليا المفتوحة.

احتاج فافرينكا المصنف الرابع للبطولة إلى ساعة واحدة و51 دقيقة لحسم المواجهة وبطاقة التأهل للدور الثالث بأولى بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى في الموسم.

كان فافرينكا توج بأول لقب له في سجل مشاركاته ببطولات جراند سلام ببطولة أستراليا المفتوحة قبل 3 أعوام.

من جهة أخرى تأهل التونسي مالك الجزيري الأربعاء إلى الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة بعد فوزه على الكازاخي ألكسندر بوبليك الذي كان قد أقصى بالدور الأول المصنف 16 عالميًا الفرنسي لوكاس بوي.

جاء فوز البطل التونسي على منافسة بـ3 مجموعات دون رد (6-2) و(6-3) و(7-5) بعد ساعة و37 دقيقة من اللعب.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتأهل فيها الجزيري للدور الثالث من بطولة أستراليا بعد نسخة 2015.

وفي فئة السيدات حجزت لاعبة التنس الكندية أوجيني بوشار مقعدها في ثالث أدوار أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى لهذا الموسم، على حساب الصينية شواي بينج.

وتمكنت بوشار المصنفة 47 عالميا في الوقت الحالي والتي كانت قد تصدرت التصنيف العالمي للاعبات التنس قبل ثلاثة مواسم، من الفوز على بينج بمجموعتين دون رد بواقع

7 - 6 (7 - 5) و6 - 2.

وستواجه بوشار في ثالث أدوار أستراليا المفتوحة الفائزة من اللقاء الذي يجمع بين الفرنسية باولين بارمينتييه والأمريكية كوكو فانديواج.