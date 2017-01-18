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رقم الخبر: 185194 تاريخ النشر: كانون الثاني 18, 2017 الوقت: 13:44 الاقسام: رياضة  
شهد يقترب من تدريب منتخب العراق الأولمبي

شهد يقترب من تدريب منتخب العراق الأولمبي

أجمع أعضاء الاتحاد العراقي لكرة القدم على إسناد مهمة تدريب المنتخب الأولمبي إلى المدرب عبد الغني شهد.

وقال عضو اتحاد الكرة سعد مالح في تصريح خاص إن اجتماع اتحاد الكرة أسفر عن اتفاق جميع أعضاء الاتحاد على تسمية المدرب عبد الغني شهد لقيادة المنتخب الأولمبي العراقي.

وأوضح العضو أن هناك اجتماعا سيعقد مع المدرب للاستقرار على الجهاز المعاون له.

وأوضح أن الاتحاد سيمنح شهد مدة شهر لفك ارتباطه مع ناديه نفط الوسط، والتفرغ لقيادة المنتخب الأولمبي الذي تنتظره مشاركتين مهمتين في بطولة التضامن الإسلامي وبطولة آسيا للمنتخبات الاولمبية.

يذكر أن نفط الوسط تحت قيادة شهد يحتل المركز الرابع في الدوري العراقي برصيد 31 نقطة، بفارق نقطتين  عن المتصدر النفط.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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