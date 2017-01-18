حقق فريق الراسينج أبرز نتيجة في الجولة الثانية عشرة من الدوري اللبناني لكرة القدم بعد إسقاطه النجمة 2–1، فيما أكد الأنصار عدم نيته التفريط بالصدارة، محققاً فوزاً كاسحاً على الاجتماعي صاحب القاع 5 –1، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الاول بفارق المواجهات مع العهد الوصيف بنفس رصيد النقاط.

وقدم الأنصار في مباراته مع الاجتماعي انطباعاً قوياً عن قدراته الهجومية، بغياب نجمة وقائده ربيع عطايا للمرة الأولى هذا الموسم، وذلك بعد توجه الأخير للاحتراف مع زوب آهان اصفهان الإيراني.

وأثبت البرازيلي ريتشي أن لديه الكثير ليقدمه للفريق الأخضر، الذي سيسعى لتكرار فوزه على الأخاء الأهلي عاليه، الأحد المقبل على استاد المدينة الرياضية، بعد أن أسقطه ذهاباً

1 – 0 في المباراة الشهيرة المعادة.

وشكلت خسارة النجمة في افتتاح دور الإياب خيبة أمل للفريق البيروتي الطامح للعودة إلى سباق المنافسة على اللقب، فتسببت في تراجعه من المركز السادس إلى السابع، وأبعدته بفارق 8 نقاط عن غريمه الأنصار المتصدر.

وستخلف الخسارة الرابعة للنجمة في الدوري المزيد من الضغوط على مدرب الفريق جمال الحاج، الذي خسر مواجهته الثنائية مع زميله السابق في النجمة ومدرب الراسينج الحالي موسى حجيج، وذلك اعتبراً من المباراة المقبلة في الجولة الثالثة عشرة مع الاجتماعي الأحد المقبل حيث لن تكون رحلته إلى طرابلس سهلة كما يعتقد البعض، إذ سيسعى الفريق الشمالي للفوز للاحتفاظ بأمله في البقاء بدوري الأضواء.

وكان السلام زغرتا بين أبرز الفائزين في هذه الجولة حيث احتفظ بالمركز الرابع بعد تخطيه شباب الساحل بهدفين دون رد، وهذا الفوز السادس لفريق المدرب التونسي طارق جرايا الذي أثبت أنه يسير على الطريق الصحيح.

في المقابل، وضعت الخسارة السادسة لشباب الساحل فريق المدرب مالك حسون في موقع حرج إذ تراجع إلى المركز العاشر برصيد 12 نقطة، ما يفرض عليه بذل جهد جبار للهروب من مأزق الهبوط حيث تلوح بوادر معركة ساخنة بينه وبين الأخاء الأهلي الحادي عشر (11 نقطة)، فيما يبدو الاجتماعي الأخير بــ6 نقاط الأقرب إلى الدرجة الثانية.

وحقق التضامن صور أول فوز له بقيادة مدربه الجديد جمال طه، على حساب النبي شيت القوي بهدف دون رد، ليعزز مكانه في المنطقة الدافئة حيث يحتل المركز الثامن برصيد 16 نقطة.

وبعد هذه الجولة لم يطرأ أي تعديل على رباعي الصدارة إذ احتفظ الأنصار بالمركز الاول بـ24 نقطة بفارق المواجهة المباشرة مع العهد الوصيف، ثم جاء الصفاء ثالثاً بـ21 نقطة بفارق المواجهة المباشرة عن السلام زغرتا.