افتتح منتخب مصر لكرة القدم مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية بتعادل سلبي مع مالي مساء الثلاثاء على ملعب "بور جونتي" في ختام الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بالبطولة.

قدم منتخب الفراعنة العائد للمشاركة في أمم أفريقيا بعد غياب 3 نسخ متتالية أداءً باهتا، وأهدر محاولات على المرمى من خلال مروان محسن، بينما تفوق منتخب النسور بشكل ملحوظ على الصعيد الهجومي.

بذلك تصدر المنتخب الغاني المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط بعد فوزه على منتخب أوغندا في وقت سابق من الثلاثاء فيما تقاسم المنتخبان المصري والمالي المركز الثاني بنقطة واحدة.

فشل منتخب الفراعنة في الفوز يكمل مسلسل الإخفاق العربي في البطولة خلال الجولة الأولى، إذ لم يتمكن أي منتخب عربي من الانتصار، بتعادل الجزائر مع زيمبابوي، وخسارة تونس والمغرب على يد السنغال وجمهورية الكونغو الديقراطية على الترتيب.