  • الأربعاء ١٩ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الأربعاء , يناير 18, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 185192 تاريخ النشر: كانون الثاني 18, 2017 الوقت: 13:47 الاقسام: رياضة  
مصر تكمل مسلسل الإخفاق العربي في الجابون

مصر تكمل مسلسل الإخفاق العربي في الجابون

افتتح منتخب مصر لكرة القدم مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية بتعادل سلبي مع مالي مساء الثلاثاء على ملعب "بور جونتي" في ختام الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بالبطولة.

قدم منتخب الفراعنة العائد للمشاركة في أمم أفريقيا بعد غياب 3 نسخ متتالية أداءً باهتا، وأهدر محاولات على المرمى من خلال مروان محسن، بينما تفوق منتخب النسور بشكل ملحوظ على الصعيد الهجومي.

بذلك تصدر المنتخب الغاني المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط بعد فوزه على منتخب أوغندا في وقت سابق من الثلاثاء فيما تقاسم المنتخبان المصري والمالي المركز الثاني بنقطة واحدة.

فشل منتخب الفراعنة في الفوز يكمل مسلسل الإخفاق العربي في البطولة خلال الجولة الأولى، إذ لم يتمكن أي منتخب عربي من الانتصار، بتعادل الجزائر مع زيمبابوي، وخسارة تونس والمغرب على يد السنغال وجمهورية الكونغو الديقراطية على الترتيب.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الاخبار كووره
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0716 sec